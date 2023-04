Jennie (BlackPink) nóng bỏng trong teaser phim ‘The Idol’

Jennie trong teaser mới nhất của The Idol CẮT TỪ PHIM

Sêri The Idol tiếp tục gây chú ý với teaser hé lộ cuộc sống đầy màu sắc của nhân vật nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng), một nữ ca sĩ nhạc pop. Đặc biệt, trong video nhá hàng lần này, sự xuất hiện của Jennie (BlackPink) nhanh chóng gây sốt.

Bởi trong teaser mới nhất của The Idol, Jennie lộ diện với phong cách cá tính đầy nổi loạn. Ở nhiều phân đoạn, người đẹp nổi bật cùng vóc dáng quyến rũ và gương mặt đẹp ma mị, cuốn hút.

Vai diễn của giọng ca sinh năm 1996 trong The Idol chưa được hé lộ cụ thể hơn. Theo bảng phân vai, Jennie đảm nhận nhân vật tên Angel và là người khá thân thiết với Jocelyn.

The Idol là phim đầu tay của Jennie. Mỹ nhân 23 tuổi cũng là sao Kpop đầu tiên tham gia một sêri Hollywood. Vì thế, fan rất mong ngóng màn thể hiện của Jennie trong The Idol cũng như ủng hộ cô thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Bên cạnh đó, fan phát hiện thành viên nhóm BlackPink dùng tên Jennie Kim hoặc Jennie Ruby Jane khi đóng phim.

The Idol do The Weeknd, Reza Fahim và Sam Levinson viết kịch bản, Sam Levinson làm đạo diễn. Sam Levinson chính là người đứng sau thành công của phim ăn khách Euphoria. The Idol xoay quanh chuyện tình của nữ ca sĩ nhạc pop (Lily-Rose Depp) với một thủ lĩnh giáo phái bí ẩn (The Weeknd). Lily-Rose Depp chính là con gái của cặp sao Johnny Depp và Vanessa Paradis.

Ngoài Lily-Rose Depp, The Weeknd và Jennie, The Idol còn quy tụ dàn sao Troye Sivan, Susanna Son, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef…

The Idol dự kiến phát sóng vào ngày 4.6 sắp tới. Giữa tháng 4 vừa qua, Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 thông báo The Idol được mời góp tên trong hạng mục Out of Competition (Không tranh giải). Công ty quản lý của Jennie là YG Entertainment cũng xác nhận nữ ca sĩ được mời đến sự kiện, nhưng chưa quyết định có đi hay không. Liên hoan phim Cannes 2023 diễn ra từ ngày 16 - 27.5.

Mới đây, Jennie cùng BlackPink có màn trình diễn hoành tráng tại Coachella. Các cô gái là nghệ sĩ Kpop đầu tiên được chọn là Headliner (nghệ sĩ chính) tại lễ hội âm nhạc Coachella (Mỹ), một lần nữa chứng minh sự nổi tiếng của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Thời gian tới, những chủ nhân hit How you like that tiếp tục chạy tour Born Pink toàn cầu.