BlackPink làm nên lịch sử với sân khấu 125.000 khán giả tại Coachella 2023

Hôm 16.4, BlackPink chính thức làm nên lịch sử với tư cách là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên dẫn đầu và diễn chính tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật thường niên nổi tiếng ở thung lũng Coachella (Mỹ). Các thành viên Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa "đốt cháy" sân khấu với 18 màn trình diễn chuyên nghiệp và đẳng cấp trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

BlackPink bùng nổ trong đêm diễn tại Coachella 2023 với 18 ca khúc hit TWITTER

Hơn 125.000 khán giả "cháy" cùng BlackPink tại Coachella CHỤP MÀN HÌNH

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 125.000 khán giả, các cô gái nhà YG mang văn hóa âm nhạc Hàn Quốc bùng nổ trên sân khấu hoành tráng của xứ cờ hoa. Với sự tự tin và kỹ năng trình diễn ấn tượng, BlackPink một lần nữa làm sống dậy loạt hit từ thuở nhóm mới ra mắt như Whistle, Boombayah cho đến các ca khúc thuộc album mới nhất Shut Down, Tally... Vũ đạo mạnh mẽ, giai điệu gây nghiện cùng trang phục quyến rũ giúp nhóm nhạc 4 thành viên mang đến cho người xem bữa tiệc âm nhạc chất lượng.

Chương trình được dàn dựng công phu, đưa người hâm mộ cùng nhìn lại hành trình phát triển đáng kinh ngạc của nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới trong suốt 7 năm qua. Sau khi bùng nổ với màn trình diễn Pink Venom khiến đám đông la hét và cổ vũ cuồng nhiệt, BlackPink tiếp tục khuấy động khán giả với Kill This Love. Nhóm cũng không quên dành thời gian giao lưu với người hâm mộ, họ giới thiệu bản thân và gửi lời cảm ơn đến người xem.

Chương trình được đầu tư công phu, giúp BlackPink phô diễn tài năng cũng như âm nhạc chất lượng TWITTER

Không chỉ vậy, BlackPink còn có cơ hội thể hiện tài năng cá nhân của từng thành viên với các ca khúc solo. Jisoo mang đến đĩa đơn đang "gây sốt" gần đây - Flower. Jennie cuốn hút với màn trình diễn You & Me và nhanh chóng dẫn đầu top trending trên Twitter khu vực Mỹ. Rosé khoe chất giọng ấn tượng khi hát liên khúc Gone và On the Ground. Lisa kết thúc phần solo với bản hit Money đậm chất hip hop. Đêm nhạc hoành tráng khép lại với ca khúc đầy tươi sáng Forever Young và màn trình diễn pháo hoa rực rỡ.

Bên cạnh khán giả có mặt trực tiếp tại lễ hội, đêm nhạc còn được phát trực tiếp trên YouTube và thu hút được số lượng người xem "khủng". Không chỉ gây sốt tại Mỹ, màn trình diễn của BlackPink còn gây chú ý ở khắp các quốc gia khác trên thế giới với lượt tương tác cao như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... Nhóm cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của các hãng truyền thông lớn trên toàn cầu. Nhiều người không khỏi trầm trồ BlackPink đã biến Coachella trở thành concert riêng của mình.

BlackPink làm nên lịch sử tại Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới TWITTER

Những bài thảo luận liên quan đến BlackPink liên tục xuất hiện trên các cộng đồng trực tuyến. Dân mạng xứ Hàn không khỏi tự hào trước độ nổi tiếng cũng như tài năng của 4 cô gái nhà YG. Họ tán dương: "Vốn dĩ đây là một lễ hội nổi tiếng, thật bất ngờ khi BlackPink được chọn làm người dẫn đầu cho đội hình năm nay", "BlackPink - nữ hoàng Kpop, không cần bàn cãi", "BlackPink thật sự tuyệt vời", "Nghiêm túc mà nói, Jennie Kim điên thật rồi. Cô ấy biểu diễn trên sân khấu quá đỉnh, hát, rap và nhảy đều giỏi. Cử chỉ và tài năng của cô ấy thực sự điên rồ", "BlackPink Coachella thực sự là một huyền thoại"...

Mặt khác, trong cùng ngày, BlackPink thông báo họ sẽ trở lại Bắc Mỹ vào mùa hè này với một số buổi hòa nhạc encore (diễn lại). Nhóm nhạc How you like that chính thức công bố thời gian và chi tiết cho các concert encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink đang diễn ra của họ. Trước đó, nhóm đã đến bảy thành phố ở Bắc Mỹ vào năm ngoái. BlackPink sẽ biểu diễn tại sân vận động MetLife ở New Jersey vào ngày 12.8, sân vận động Allegiant ở Las Vegas vào ngày 18.8, Oracle Park ở San Francisco vào ngày 22.8 và sân vận động Dodger ở Los Angeles vào ngày 26.8.