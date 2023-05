Tom Hanks tuyên bố AI có thể làm ông xuất hiện trong phim sau khi qua đời

"Ngay bây giờ, nếu muốn, tôi có thể tập hợp lại và giới thiệu một loạt 7 bộ phim mà mình sẽ đóng vai chính", Tom Hanks nói trong tập mới nhất của The Adam Buxton Podcast, được phát hành vào cuối tuần qua, theo CNN.

"Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể tái tạo chính mình ở mọi lứa tuổi bằng AI hoặc công nghệ Deepfake… Nếu tôi bị xe buýt đụng vào ngày mai và thế là xong nhưng màn trình diễn của tôi có thể tiếp tục mãi", nam diễn viên từng đoạt giải Oscar nói thêm.

MC Buxton sau đó gợi ý rằng mọi người có thể nhận ra sự khác biệt giữa Tom Hanks phiên bản AI và phiên bản thực, và tự hỏi liệu khán giả có thực sự phiền lòng với phiên bản AI hay không.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu khán giả có quan tâm không? Chắc chắn một số người sẽ không quan tâm", nam diễn viên nhìn nhận.

Tom Hanks tiết lộ rằng nhiệm vụ tạo ra một Tom Hanks phiên bản AI sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chân dung và chuyển động của ông được ghi lại để sử dụng trong bộ phim ra rạp năm 2004 The Polar Express.

Hanks cũng nói thêm sự phát triển của AI đang khuyến khích các công ty điện ảnh ký hợp đồng để bảo vệ chân dung các diễn viên như một thứ tài sản trí tuệ.

"Nhiều cuộc thảo luận đang diễn ra trong các hiệp hội, cơ quan và công ty luật để đưa ra đề xuất hợp pháp về khuôn mặt và giọng nói của diễn viên thuộc về chúng tôi. Đó là chuyện sở hữu trí tuệ", Tom Hanks nói.

Tom Hanks hiện đang quảng bá cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình: The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece.

Tác phẩm dựa trên "một câu chuyện cực kỳ tham vọng về việc tạo ra bộ phim hành động siêu anh hùng, quy tụ nhiều ngôi sao, trị giá hàng triệu USD, truyền cảm hứng cho mọi người".

Một số đánh giá ban đầu về cuốn sách còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Tom Hanks đang tiếp nhận những lời chỉ trích trên con đường văn chương của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tom Hanks đã giải thích vì sao mình viết sách: "Đôi khi bạn cần có một số lý do khác để khơi dậy trí tưởng tượng của mình".