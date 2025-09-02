Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Những hình ảnh ấn tượng từ Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2.9

Ngày 2.9 luôn là dịp đặc biệt để mỗi người Việt Nam nhìn lại lịch sử dân tộc, từ những trang vàng hào hùng của mùa thu năm 1945 đến những đổi thay của đất nước hôm nay. Trên khắp mọi miền, không khí lễ hội, lòng tự hào và niềm tin vào tương lai đang hòa quyện, tạo nên sức mạnh đoàn kết cho cả dân tộc.

Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, rộn ràng những hoạt động kỷ niệm, gợi nhắc về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta thêm tự hào về truyền thống bất khuất, củng cố niềm tin vào tương lai, khi tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên vẫn đang là ngọn lửa soi đường cho dân tộc Việt Nam.

Xem nhanh 20h ngày 2.9: Nhìn lại toàn cảnh diễu binh A80 | Người đứng sau những cú máy tuyệt đối điện ảnh

Kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ấn tượng, tràn đầy khí thế hào hùng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9 – nơi tinh thần dân tộc, niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết của toàn quân, toàn dân được thể hiện một cách trang nghiêm và rực rỡ nhất.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

TP.HCM rực rỡ sắc đỏ trong ngày Quốc khánh 2.9. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập mọi ngả đường, từ những lá cờ bay phấp phới trên cao đến những chiếc áo, chiếc mũ của người dân, thể hiện niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc của mỗi người con đất Việt.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

Phía sau cú máy đẹp gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Trong không khí trang nghiêm và hùng tráng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, những thước phim mượt mà, giàu tính điện ảnh trên sóng VTV đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Đặc biệt, những cú máy nửa vòng cung uyển chuyển cùng các góc cận cảnh chiến sĩ thực hiện điều lệnh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Người góp phần tạo nên loạt thước phim này là đạo diễn hình ảnh – quay phim Lê Bảo Hân, hay còn được biết đến với nickname Steadihan. Anh là gương mặt quen thuộc trong giới làm phim, nổi bật với kinh nghiệm ở mảng điện ảnh, TVC quảng cáo và đặc biệt là kỹ năng sử dụng steadicam – thiết bị hỗ trợ đem lại những khung hình ổn định, mượt mà.

Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây ‘sốt’ ở lễ diễu binh A80

Trao đổi với Thanh Niên, anh Hân cho biết cảm thấy vinh dự khi được mời tham gia ghi hình một số hạng mục trong lễ diễu binh, diễu hành A80. Trước ngày chính thức (2.9), anh đã có mặt ở các buổi sơ duyệt và tổng duyệt để chuẩn bị. Anh được giao đảm trách phần quay chuyển động tại lễ đài chính bằng steadicam, còn các phân đoạn khác do ê-kíp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện.

Anh chia sẻ rằng cả quá trình làm nghề tự do, chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội đứng tại Quảng trường Ba Đình để quay diễu binh trong một sự kiện trọng đại như thế.

