Xem nhanh 20h ngày 31.8: Người dân giữ chỗ xem diễu binh cực sớm | Ngộ nghĩnh đàn ngỗng kêu gào khi chủ vờ ngất xỉu

Người dân đến sớm để giữ chỗ xem A80

Dù mới 31.8, nhưng khu vực đường Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, TP.Hà Nội đã ghi nhận tình trạng đông kín người dân đến giữ chỗ từ sáng sớm để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9.

Nhiều gia đình còn chuẩn bị đồ ăn, nước uống để qua đêm, quyết tâm có được vị trí thuận lợi theo dõi sự kiện lịch sử này. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, nhu cầu theo dõi và sự háo hức chờ đợi là rất lớn, nhưng người dân cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe khi phải chờ đợi nhiều giờ ngoài trời. Đồng thời, việc tuân thủ hướng dẫn từ lực lượng chức năng là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn, trật tự chung, giúp không khí lễ diễu binh, diễu hành diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa.

Miễn phí vé sau 17 giờ dịp Quốc khánh, Thảo Cầm Viên đông nghịt

Không mưa, tiết trời trong buổi tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tại khu vực trung tâm TP.HCM dịu mát, rất phù hợp để người dân chơi lễ.

Hơn 19 giờ tối 30.8, Thảo Cầm Viên TP.HCM người người tấp nập đổ về vui chơi, không phải để ngắm thú như thường lệ, mà để trải nghiệm một không gian văn hóa vô cùng đa dạng, từ nghề nông xưa, làng chiếu, rồi Việt phục hội, đến workshop nón lá Việt Nam,...

Người tham dự sẽ được hòa mình vào lễ hội "Vui tết Độc Lập - hội tụ non sông" với các hoạt động đặc sắc như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, chợ quê ẩm thực, trải nghiệm thủ công dân gian, tham quan sinh thái…

Từ khu vực làm gốm… đến nơi tái hiện nghề nông với cái cày, cái bừa... Đây đều là những không gian đặc biệt đặc biệt thu hút từ người lớn đến trẻ nhỏ tham gia vì quá đỗi thân thuộc và hoài niệm.

Chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ những đoạn clip ghi lại cảnh đàn ngỗng di chuyển theo hàng lối, đi đâu cũng theo hiệu lệnh của chủ.

Trên trang cá nhân của ông Trần Văn Kiểm (50 tuổi, quê ở Đồng Nai), những clip quay đàn ngỗng luôn đạt hàng trăm ngàn lượt xem. Đàn ngỗng thường xuyên nghe theo hiệu lệnh chủ, chỉ cần nghe tiếng gọi là ngay lập tức chạy đến quấn quýt.

Không chỉ biết nghe hiệu lệnh, đàn ngỗng còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những phản ứng tình cảm dành cho chủ. Khi ông chủ giả vờ ngất xỉu giữa sân, đàn ngỗng lập tức vây quanh, kêu inh ỏi như muốn báo động cho mọi người.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, ông Kiểm cho biết đàn ngỗng có 12 con được nuôi từ đầu năm 2025. Trước đây ông ở thành phố, diện tích đất hẹp nên không có điều kiện nuôi.

Từ khi chuyển về quê sống, đất rộng hơn nên quyết định nuôi đàn ngỗng cho vui nhà, vui cửa. Ông Kiểm chia sẻ đây là lần đầu tiên ông nuôi ngỗng, mua khi chúng mới được 1 tuần tuổi.

