Xem nhanh 20h ngày 1.9: Mưa như trút, người dân bám trụ chờ diễu binh | Người dân vượt sông nhận quà Quốc khánh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội mưa lớn bất ngờ, cấm nhiều tuyến đường trung tâm

Từ 14 giờ ngày 1.9.2025 , không gian quanh quảng trường Ba Đình gần như tách biệt hẳn với dòng xe cộ thường ngày. Lực lượng chức năng dựng hàng rào, phân luồng, chỉ dẫn để người dân di chuyển vào bên trong bằng đường bộ. Nhiều người cho biết, một khi đã vào trong thì hầu như không thể quay ra ngoài bởi các chốt kiểm soát được siết chặt. Đến khoảng 17 giờ, nhiều người đã không thể bắt được taxi và xe công nghệ gần khu vực trung tâm thành phố.

Mưa như trút, người dân bám trụ chờ diễu binh | Người dân vượt sông nhận quà Quốc khánh

Cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 14 giờ và kéo dài liên tục đến gần 18 giờ mới ngớt, khiến việc chờ đợi càng thêm phần vất vả. Tuy nhiên, bất chấp trời mưa nặng hạt, nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi lại, trải bạt, che dù ngay trên vỉa hè các tuyến phố lân cận. Hình ảnh dòng người ướt sũng nhưng không rời chỗ đứng cho thấy sự háo hức và tinh thần chờ đợi của hàng nghìn người dân, quyết tâm được tận mắt chứng kiến giây phút trang nghiêm trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: '80 năm độc lập, mừng lắm'

Vào trưa ngày 1.9, tại một số điểm phát quà ở TP.HCM, người dân đã tập trung đông đúc để chờ nhận phần quà ý nghĩa. Dù giá trị phần quà không lớn, nhưng niềm vui và sự phấn khởi của người dân vẫn rất rõ nét. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với nhân dân, đặc biệt trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Tại phường Long Bình (TP.HCM), để tránh tình trạng người dân phải chờ đợi quá lâu, địa phương đã chia nhỏ các điểm phát quà. Các trạm y tế, trường học, khu chung cư và trụ sở khu phố được trưng dụng làm điểm phát quà. Các lực lượng tình nguyện viên và cán bộ địa phương được bố trí bài bản để đảm bảo việc nhận quà diễn ra trật tự và nhanh chóng.

Một số cụ ông, cụ bà dù đã có con cháu có thể đi nhận thay, nhưng vẫn quyết định đến trực tiếp các điểm phát quà để cảm nhận không khí vui tươi và phấn khởi trong dịp lễ này.

