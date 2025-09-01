Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 1.9: Mưa như trút, người dân bám trụ chờ diễu binh | Người dân vượt sông nhận quà Quốc khánh
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 1.9: Mưa như trút, người dân bám trụ chờ diễu binh | Người dân vượt sông nhận quà Quốc khánh

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
01/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 1.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Hà Nội mưa lớn bất ngờ, cấm nhiều tuyến đường trung tâm; Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: '80 năm độc lập, mừng lắm'; Người dân vượt sông đi nhận quà Quốc khánh: "sẽ ăn lễ thật vui với Tổ quốc";...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hà Nội mưa lớn bất ngờ, cấm nhiều tuyến đường trung tâm

Từ 14 giờ ngày 1.9.2025 , không gian quanh quảng trường Ba Đình gần như tách biệt hẳn với dòng xe cộ thường ngày. Lực lượng chức năng dựng hàng rào, phân luồng, chỉ dẫn để người dân di chuyển vào bên trong bằng đường bộ. Nhiều người cho biết, một khi đã vào trong thì hầu như không thể quay ra ngoài bởi các chốt kiểm soát được siết chặt. Đến khoảng 17 giờ, nhiều người đã không thể bắt được taxi và xe công nghệ gần khu vực trung tâm thành phố.

Xem nhanh 20h ngày 1.9: Mưa như trút, người dân bám trụ chờ diễu binh | Người dân vượt sông nhận quà Quốc khánh

Cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 14 giờ và kéo dài liên tục đến gần 18 giờ mới ngớt, khiến việc chờ đợi càng thêm phần vất vả. Tuy nhiên, bất chấp trời mưa nặng hạt, nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi lại, trải bạt, che dù ngay trên vỉa hè các tuyến phố lân cận. Hình ảnh dòng người ướt sũng nhưng không rời chỗ đứng cho thấy sự háo hức và tinh thần chờ đợi của hàng nghìn người dân, quyết tâm được tận mắt chứng kiến giây phút trang nghiêm trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: '80 năm độc lập, mừng lắm'

Vào trưa ngày 1.9, tại một số điểm phát quà ở TP.HCM, người dân đã tập trung đông đúc để chờ nhận phần quà ý nghĩa. Dù giá trị phần quà không lớn, nhưng niềm vui và sự phấn khởi của người dân vẫn rất rõ nét. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm của chính phủ đối với nhân dân, đặc biệt trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Cụ ông, cụ bà phấn khởi nhận quà 100.000 đồng: ‘80 năm độc lập, mừng lắm’

Tại phường Long Bình (TP.HCM), để tránh tình trạng người dân phải chờ đợi quá lâu, địa phương đã chia nhỏ các điểm phát quà. Các trạm y tế, trường học, khu chung cư và trụ sở khu phố được trưng dụng làm điểm phát quà. Các lực lượng tình nguyện viên và cán bộ địa phương được bố trí bài bản để đảm bảo việc nhận quà diễn ra trật tự và nhanh chóng.

Một số cụ ông, cụ bà dù đã có con cháu có thể đi nhận thay, nhưng vẫn quyết định đến trực tiếp các điểm phát quà để cảm nhận không khí vui tươi và phấn khởi trong dịp lễ này.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 31.8: Người dân giữ chỗ xem diễu binh cực sớm | Ngộ nghĩnh đàn ngỗng kêu gào khi chủ vờ ngất xỉu

Xem nhanh 20h ngày 31.8: Người dân giữ chỗ xem diễu binh cực sớm | Ngộ nghĩnh đàn ngỗng kêu gào khi chủ vờ ngất xỉu

‘Xem nhanh 20h’ ngày 31.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Người dân đến sớm một ngày để giữ chỗ xem A80; chuyện lạ Đồng Nai: Đàn ngỗng nghe lời răm rắp, kêu gào khi chủ giả vờ ngất xỉu;...

Xem nhanh 20h ngày 30.8: Bão số 6 đã suy yếu và đổ bộ miền Trung | Khởi tố thêm vợ của giang hồ Vi 'ngộ'

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Hà Nội mưa lớn Xem nhanh 20 giờ diễu binh Diễu hành A80 quà Quốc Khánh Quảng trường ba đình quà 100.000 đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận