Anh rầm rộ triển khai chiến dịch an ninh nhằm bảo vệ Tổng thống Trump

Cảnh sát Anh kiểm tra khuôn viên lâu đài Windsor trước chuyến thăm của ông Trump ẢNH: AP

Giới chức Anh cho biết họ đang chuẩn bị chiến dịch an ninh bảo vệ quy mô lớn cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với việc triển khai máy bay không người lái (UAV), lính bắn tỉa, cảnh sát kỵ binh và các đội thuyền trên sông Thames.

Bất kỳ chuyến thăm nào của nguyên thủ nước ngoài tới Anh cũng đòi hỏi sự chuẩn bị an ninh đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vụ xả súng khiến ông Charlie Kirk thiệt mạng ở bang Utah hôm 10.9, cũng như vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump vào năm ngoái đã làm gia tăng mức độ xem xét các mối đe dọa tiềm ẩn.

Ông Trump dự kiến đến London vào tối 16.9 (giờ địa phương), trước khi di chuyển đến lâu đài Windsor để tham dự một loạt sự kiện cùng Hoàng gia Anh vào ngày 17.9.

Không bỏ sót vị trí nào

Tờ The New York Times ngày 15.9 dẫn lời ông Simon Morgan, cựu sĩ quan bảo vệ hoàng gia của Sở Cảnh sát Thủ đô London, cho biết vụ sát hại ông Kirk sẽ khiến các quan chức phụ trách kế hoạch chiến dịch "tăng cường gấp đôi" nỗ lực để đảm bảo không có vị trí nào bị bỏ ngỏ nơi có thể "bắn được phát súng".

"Họ sẽ tìm cách kiểm soát mọi khía cạnh, cả trên mặt đất lẫn trên không", theo ông Morgan, người bảo vệ gia đình Hoàng gia Anh từ năm 2006-2013 và hiện điều hành một công ty an ninh tư nhân.

"Những người lập kế hoạch sẽ rà soát lại tất cả các điểm cao để chắc chắn rằng chúng đều được kiểm soát, bảo đảm không có kẽ hở nào - không tòa nhà, không mái nhà, không lối thoát hiểm nào mà ai đó có thể tận dụng để có được tầm bắn", ông nói.

Cảnh khuyển được huy động kiểm tra mọi ngóc ngách ẢNH: REUTERS

Cảnh sát vũ trang từ khắp nước Anh và Xứ Wales đang được điều động đến London và Windsor để tăng cường lực lượng địa phương trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.

Ông Morgan cho biết các tay súng bắn tỉa của cảnh sát sẽ "chiếm lĩnh các điểm cao" và từ đó quan sát Tổng thống Trump, Hoàng gia Anh cũng như các chính trị gia và quan khách có mặt.

Công khai và bí mật

Ông Trump sẽ gặp Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, cùng Thái tử và Công nương xứ Wales, trước khi ngồi xe ngựa mui trần đi qua thị trấn Windsor và dự quốc yến.

Ngày 18.9, ông Trump dự kiến gặp Thủ tướng Keir Starmer tại Chequers, dinh thự đồng quê dành riêng cho các thủ tướng đương nhiệm ở Anh, trước khi trở về Mỹ.

Cảnh sát Thung lũng Thames, lực lượng phụ trách Windsor và khu vực lân cận, cho biết họ đã bắt đầu tăng cường tuần tra địa phương và các biện pháp an ninh từ tuần trước để chuẩn bị cho chuyến thăm.

Thùng rác cũng được kiểm tra cẩn thận ẢNH: REUTERS

Không phận trên thị trấn sẽ bị hạn chế trong suốt thời gian chuyến thăm, trong khi cảnh sát triển khai UAV và trực thăng.

"Chúng tôi đã triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn, gồm nhiều lớp bảo vệ khác nhau. Mọi người sẽ thấy các sĩ quan mặc đồng phục làm nhiệm vụ dưới mặt đất. Sẽ có lực lượng phản ứng vũ trang, bảo vệ không phận, các đơn vị tuần tra đường thủy trên sông Thames", theo ông Matthew Wilkinson, sĩ quan phụ trách an ninh không phận.

Ông cho biết nhiều chiến thuật an ninh được triển khai sẽ rất dễ thấy, nhưng cũng có những biện pháp "rất bí mật". Lực lượng vũ trang đặc biệt sẽ bảo vệ ông Trump, Hoàng gia Anh và các chính trị gia, đồng thời tuần tra đám đông dự kiến tập trung để xem đoàn xe ngựa vào ngày 17.9.

Các nhân viên Mật vụ và đội an ninh riêng của ông Trump sẽ đi cùng tổng thống, mang theo cả đoàn xe hộ tống riêng, gồm chiếc limousine bọc thép của tổng thống, được biết đến với tên gọi "Quái thú".