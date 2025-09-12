Tổng thống Trump: nghi phạm trong vụ giết ông Charlie Kirk đã bị bắt

"Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt được hắn", Tổng thống Trump ngày 12.9 nói với Đài Fox News. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng một người thân của nghi phạm đã giao nộp hắn. Hiện nghi phạm đang bị cơ quan cảnh sát tạm giam, theo Reuters.

Ông Trump nói thêm: "Tôi nghĩ với mức độ chắc chắn cao, chúng tôi đã bắt giữ hắn". Vị tổng thống Mỹ không chia sẻ danh tính nghi phạm.

Nến và hoa được đặt gần di ảnh ông Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley thuộc bang Utah (Mỹ) ngày 11.9.2025 ẢNH: REUTERS

Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ mong muốn kẻ gây án sẽ phải nhận mức án tử hình. Khi được hỏi liệu ông có muốn xem video nhà hoạt động Kirk bị bắn không, ông Trump đáp: "Tôi không muốn. Tôi không muốn nhớ về ông Charlie Kirk theo cách như vậy".

Nghi phạm ám sát ông Kirk đã lẩn trốn cảnh sát và các đặc vụ liên bang trong hơn 24 giờ sau vụ ám sát chấn động nước Mỹ hôm 10.9. Trước đó, các nhà điều tra Mỹ ngày 11.9 cho biết họ đã tìm thấy khẩu súng trường bắn tỉa được cho là của nghi phạm đã được sử dụng để giết ông Kirk.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công khai những hình ảnh mờ - dường như được chụp từ camera an ninh - cho thấy một "đối tượng tình nghi" mặc áo đen, đeo kính râm đen và đội mũ bóng chày tối màu. Chiếc áo dài tay dường như được trang trí bằng hình ảnh một con đại bàng đầu trắng bay ngang qua lá cờ Mỹ.

Hình ảnh được cho là nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk do FBI công bố ngày 11.9.2025 ẢNH: REUTERS

Các quan chức FBI và tiểu bang cho biết kẻ giết người đã đến trường chỉ vài phút trước khi sự kiện tranh luận do ông Kirk dẫn dắt bắt đầu. Sự kiện quy tụ hơn 3.000 người tại Utah Valley, cách Salt Lake City khoảng 65 km về phía nam.

Ông Kirk là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump và đã giúp xây dựng cũng như thu hút sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa từ các cử tri trẻ tuổi. Tổng thống Trump nói với Fox News rằng ông sẽ tham dự đám tang của ông Kirk và cho biết sự kiện sẽ diễn ra vào tuần tới.