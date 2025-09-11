Charlie Kirk, đồng minh vừa bị ám sát của ông Trump là ai?

Ông Charlie Kirk, một đồng minh có tầm ảnh hưởng của Tổng thống Trump, có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Podcast của ông Kirk có hơn 500.000 người nghe hằng tháng, còn tài khoản mạng xã hội X của ông có 5,3 triệu người theo dõi, theo Reuters. Ông đã kết hôn và có hai con.

Nhà sáng lập và Chủ tịch Turning Point USA Charlie Kirk phát biểu tại một sự kiện ở Oxon Hill thuộc bang Maryland (Mỹ) vào ngày 28.2.2019 Ảnh: Reuters

Tư tưởng bảo thủ

Ông Kirk (32 tuổi) là người phát ngôn mạnh mẽ cho thế hệ trẻ của phong trào Cộng hòa cực hữu của Tổng thống Trump, theo AFP.

Hệ tư tưởng bảo thủ của ông Kirk rất phù hợp với ông Trump, theo AFP. Ông Kirk đã ủng hộ tuyên bố của ông Trump về cáo buộc gian lận bầu cử khi ông Trump thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, và sử dụng tầm ảnh hưởng lớn của mình để công kích người di cư và người chuyển giới.

Trong những buổi diễn thuyết tại các trường đại học ở Mỹ, ông Kirk đã mời sinh viên tranh luận với mình, đặc biệt là với những người theo chủ nghĩa tiến bộ phản đối quan điểm của ông.

Chấn động vụ bắn chết đồng minh quan trọng của ông Trump

Chính tại một trong những sự kiện như thế ở bang Utah hôm 10.9 (giờ Mỹ), ông Kirk đã bị bắn vào cổ. "Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí là huyền thoại, đã qua đời. Không ai hiểu hay giành được trái tim của các thanh niên Mỹ hơn Charlie", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khi ông Kirk phát biểu trước nhiều sinh viên tại trường đại học ở bang Nevada (Mỹ) vào tháng 10.2024, một số khán giả nói với AFP rằng ông Kirk là một luồng gió mới trong những khu học xá đại học mà phe cánh hữu cho là đang bị chi phối bởi hệ tư tưởng tự do.

Gây tranh cãi



"Charlie Kirk là một người theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc giáo lôi cuốn, về cơ bản đóng vai trò là người phát ngôn cho chủ nghĩa Trump và các tư tưởng cực đoan" - đó là bình luận từ nhà báo Kyle Spencer, tác giả của một cuốn sách nghiên cứu sự ra đời của Turning Point USA, một phong trào thanh niên mà ông Kirk đã góp phần thành lập khi mới 18 tuổi. Chỉ trong hơn 10 năm, phong trào này đã trở thành nhóm thanh niên bảo thủ lớn nhất tại Mỹ, theo AFP.

Những người ủng hộ thương tiếc Charlie Kirk tại trụ sở Turning Point ở Phoenix thuộc bang Arizona (Mỹ) ngày 10.9

Ảnh: Reuters

Turning Point USA đã nuôi dưỡng một nhóm các nhà hoạt động nhiệt thành, trong đó có những người đã xuất hiện tại Washington D.C vào ngày 6.1.2021 để tham gia một cuộc biểu tình mà sau đó biến thành cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn việc xác nhận thất bại của ông Trump trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ngoài Turning Point USA, ông Kirk còn điều hành Turning Point Action, một trong những tổ chức chính được ông Trump giao phó thực hiện các chiến dịch vận động cử tri từng nhà vào năm 2024.

Xuất thân từ vùng ngoại ô Chicago, ông Kirk không tốt nghiệp đại học nhưng bắt đầu cống hiến hết mình cho hoạt động xã hội từ khi còn là một thiếu niên. Những điểm mạnh của ông Kirk nhanh chóng giúp ông trở thành một nhân vật hữu ích nhất trong các thành viên của đảng Cộng hòa và đến năm 2016, ông trở thành trợ lý riêng cho con trai của ông Trump là Donald Trump Jr, theo AFP.

"Chúng tôi lan truyền sự thật"

Những bài diễn thuyết dữ dội đã mở đường để ông Kirk thường xuyên xuất hiện trên Fox News, một kênh tin tức thường có khuynh hướng cánh hữu, và sau đó là vị trí dẫn dắt "The Charlie Kirk Show", một trong những podcast phổ biến nhất ở Mỹ, theo AFP.

Trong những chương trình nói trên, ông Kirk cung cấp cho người nghe những thông tin bị cho là không hoàn chỉnh, thiên lệch và thuyết âm mưu, gây được sự đồng cảm với nhiều người cánh hữu.

Vào tháng 9.2024, ông Kirk là một trong những người đầu tiên chia sẻ cáo buộc rằng người nhập cư Haiti đang ăn thịt mèo và chó ở bang Ohio.

Vài ngày sau, ông Trump lặp lại cáo buộc trên trong cuộc tranh luận tổng thống trên truyền hình với ứng cử viên Dân chủ Kamala Harris. Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chứng minh được cáo buộc đó.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với AFP vào năm ngoái, ông Kirk đã bác bỏ những câu hỏi về tính trung thực của ông. "Tôi nhấn mạnh chúng tôi lan truyền sự thật", ông Kirk nói.