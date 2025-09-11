Đồng minh của Tổng thống Trump bị bắn chết giữa sự kiện đông người

Ông Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu có tầm ảnh hưởng trong giới trẻ và là đồng minh của Tổng thống Trump, đã bị bắn chết vào chiều 10.9 trong lúc đang phát biểu trong một sự kiện đông người tại khuôn viên trường đại học ở Utah, theo tờ The Guardian.

Ông Charlie Kirk phát biểu tại sự kiện trong khuôn viên Đại học Utah Valley ở bang Utah ngày 10.9 ẢNH: REUTERS

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy ông Kirk (31 tuổi), nhà đồng sáng lập và là Tổng giám đốc tổ chức chính trị - truyền thông Turning Point USA (TPUSA), bị trúng đạn ở cổ khi đang nói chuyện và ngồi dưới một chiếc lều trong sân trường của Đại học Utah Valley (UVU) ở thành phố Orem, bang Utah. Ông Kirk có mặt ở đó trong khuôn khổ chuyến lưu diễn The American Comeback Tour, do chi nhánh TPUSA tại UVU tổ chức.

Sau khi trúng đạn, ông Kirk lấy tay bịt cổ và ngã xuống đất. Đoạn video cũng cho thấy sinh viên trong khuôn viên trường bỏ chạy khi nghe tiếng súng nổ. Nhà chức trách ước tính có khoảng 3.000 người tại sự kiện ngoài trời này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, trường đại học cho biết khuôn viên đã bị phong tỏa.

Khoảng 4 giờ sau vụ việc, Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel đăng trên X rằng: "Kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng hôm nay cướp đi mạng sống của Charlie Kirk đã bị bắt giữ".

Tuy nhiên, ông Patel sau đó thông báo người bị bắt đã được thả sau khi bị thẩm vấn, đồng thời cho biết đang tiếp tục điều tra và sẽ công bố thông tin thêm

Những người tham dự sự kiện hoảng loạn sau khi súng nổ ẢNH: REUTERS

Tại một cuộc họp báo ngay sau đó, Thống đốc bang Utah Spencer Cox cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã tạm giữ "một người có liên quan" và đang thẩm vấn. Danh tính của nghi phạm không được tiết lộ. Ông Cox còn gọi đây là một vụ "ám sát chính trị".

Giám đốc Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason thông báo rằng có hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nghi phạm mặc đồ tối màu và có khả năng đã nổ súng từ trên mái nhà của một tòa nhà gần đó.

Một phát ngôn viên của Đại học Utah Valley trước đó nói với báo The New York Times rằng Kirk bị bắn bởi một kẻ nổ súng từ tòa nhà cách đó khoảng 183 m.

Tổng thống Donald Trump đã đăng bài viết lên mạng xã hội Truth Social để bày tỏ sự thương tiếc dành cho ông Kirk. "Người vĩ đại, thậm chí huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu hay có trái tim dành cho giới trẻ Mỹ hơn Charlie. Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ anh ấy không còn nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn tới người vợ xinh đẹp Erika và gia đình anh. Charlie, chúng tôi yêu anh!", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo cũng trả lời phỏng vấn ABC News rằng vụ nổ súng là "một trong những điều kinh khủng nhất tôi từng chứng kiến", miêu tả ông Kirk là một người phi thường. Tối cùng ngày, Tổng thống Trump ra tuyên bố yêu cầu treo cờ rủ cho đến hết ngày 14.9.

Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay ông Charlie Kirk tại một sự kiện của Turning Point USA ở bang Arizona hồi tháng 12.2024 ẢNH: REUTERS

Đồng minh nhiều ảnh hưởng của ông Trump

Ông Charlie Kirk và Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.2024, theo Reuters.

Sau khi giành chiến thắng nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã ghi nhận công lao của ông Kirk trong việc huy động cử tri trẻ và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch của ông.

Ông Kirk có 5,3 triệu người theo dõi trên X và là người dẫn chương trình podcast nổi tiếng The Charlie Kirk Show. Gần đây, ông cũng đồng dẫn chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News.

Ông là một phần của thế hệ những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ ông Trump và đã góp phần khuếch đại chương trình nghị sự của tổng thống. Ông Kirk thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia vào các cuộc "chiến tranh văn hóa" liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư, thường theo phong cách khiêu khích.

Sự kiện ngày 10.9 là nơi người dự khán được mời tranh luận trực tiếp với ông Kirk. Ông bị bắn khi mới nhận được câu hỏi thứ hai, liên quan vấn đề bạo lực súng đạn. "Ông có biết có bao nhiêu kẻ xả súng tại Mỹ trong 10 năm qua không?", một khán giả hỏi. "Tính luôn bạo lực băng nhóm hay không?", ông Kirk hỏi lại và bị bắn ngay sau đó.