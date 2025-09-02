Bé trai 11 tuổi bị bắn chết vì đùa giỡn bấm chuông nhà người khác

Cảnh sát Mỹ cho biết cậu bé bị bắn nhiều phát khi đang cùng bạn bè bấm chuông cửa nhà người khác tại một khu dân cư ở Eastside thuộc thành phố Houston vào lúc 23 giờ hôm 30.8, theo tờ The Guardian ngày 1.9.

Cảnh sát Houston chưa công bố danh tính của cậu bé hay chủ ngôi nhà, nhưng đã bắt giữ một người đàn ông trung niên và thu hồi nhiều vũ khí từ nhà ông ta.

Xe cảnh sát tại hiện trường nơi cậu bé 11 tuổi bị bắn ở Houston ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YAHOO NEWS

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy cậu bé bấm chuông và chạy khỏi ngôi nhà trước khi bị bắn. Cậu bé được đưa đến bệnh viện và được thông báo tử vong vào ngày 31.8.

Nhà chức trách đã phát loa kêu gọi cư dân khu phố giơ tay lên trời và rời khỏi nhà. Cảnh sát bắt một người để tra hỏi và đưa người này trở vào nhà.

Hàng xóm trong khu phố kể với truyền thông địa phương rằng họ thấy một người đàn ông bị còng tay, được dẫn từ xe cảnh sát vào ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Thám tử chuyên điều tra án mạng Michael Cass tại Sở Cảnh sát Houston nói với đài địa phương rằng một nhân chứng thấy ai đó từ ngôi nhà bước ra ngoài và "bắn vào đám trẻ đang chạy trên đường". "Thật không may, một trong các cậu bé, 11 tuổi, đã bị bắn vào lưng", ông Cass nói thêm.

Viên cảnh sát dự báo thêm rằng nghi phạm có thể đối diện với cáo buộc giết người bởi việc nổ súng xảy ra không gần ngôi nhà, nên có lẽ không thể được xem là hành động tự vệ.

Theo The Guardian, việc nghịch giỡn bấm chuông cửa nhà người khác từng dẫn đến sự cố chết người trước đó. Vào tháng 5 năm nay, một người đàn ông ở bang Virginia bị cáo buộc tội giết người sau khi bắn chết một thiếu niên quay video TikTok chơi trò bấm chuông lúc 3 giờ sáng, theo báo cáo của cảnh sát địa phương.

Năm 2023, một người đàn ông ở bang California bị kết tội giết người và không được ân xá vì cố ý đâm xe vào 6 thiếu niên bấm chuông nhà ông ta trong vụ việc xảy ra vào năm 2020. Vụ tông xe khiến 3 người thiệt mạng.