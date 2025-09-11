5 vụ ám sát tại Mỹ trong hơn một năm qua

Chỉ riêng trong hơn 1 năm qua, ít nhất 5 vụ ám sát đã làm rung chuyển nước Mỹ, mới nhất là vụ bắn chết nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk, đồng minh của Tổng thống Donald Trump, trong ngày 10.9.

Ông Charlie Kirk bị sát hại tại Utah

Ông Charlie Kirk phát chiếc mũ biểu tượng của Tổng thống Trump tại sự kiện ngày 10.9 trước khi bị bắn ẢNH: AP

Ông Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị - truyền thông bảo thủ và là người ủng hộ lâu năm của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết vào ngày 10.9, khi đang có bài phát biểu trước nhiều người tại Đại học Utah Valley. Nhà hoạt động cánh hữu này đã bị bắn vào cổ và tử vong tại bệnh viện ngay sau vụ tấn công.

Không có thông tin chi tiết nào về danh tính hoặc động cơ của nghi phạm được công bố. Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel cho biết đã bắt giữ một người tình nghi và tiến hành thẩm vấn nhưng sau đó thả đi, theo Reuters.

Thống đốc Utah Spencer Cox gọi đây là vụ "ám sát chính trị" trong khi Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ để tưởng niệm ông Kirk.

Vụ ám sát cựu Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota

Bà Melissa Hortman (đảng Dân chủ), cựu Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota, và chồng đã bị bắn chết tại nhà riêng vào ngày 14.6. Thượng nghị sĩ địa phương John Hoffman và vợ bị thương trong một vụ tấn công liên quan cùng đêm và may mắn sống sót, theo đài RT.

Nghi phạm Vance Luther Boelter (57 tuổi) từng làm cho một công ty an ninh đã bị bắt giữ sau cuộc truy lùng kéo dài 2 ngày. Các công tố viên tuyên bố ông Boelter đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát chính trị có chủ đích và có danh sách khoảng 70 mục tiêu khác, một âm mưu chưa từng thấy ở Minnesota.

Hình ảnh tưởng niệm bà Melissa Hortman và chồng tại thành phố St. Louis, bang Minnesota ẢNH: REUTERS

Bạo lực ở Illinois

Vào ngày 18.12.2024, nhà bình luận chính trị cánh hữu trẻ tuổi Nick Fuentes cho biết một người đàn ông mang theo súng lục, nỏ và các thiết bị gây cháy đã xuất hiện tại nhà ông ở thành phố Berwyn, bang Illinois, khi ông đang ghi hình trực tiếp.

Đối tượng này được xác định là John Lyons, nghi phạm giết người 3 người khác tại Illinois trong cùng ngày. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết sau một cuộc rượt đuổi, ngay sau vụ việc tại nhà ông Fuentes.

Các vụ tấn công nhắm vào ông Trump

Vết máu trên mặt ông Donald Trump trong vụ nổ súng tại Butler hồi tháng 7.2024 ẢNH: REUTERS

Vào ngày 13.7.2024, ông Donald Trump, khi đó là ứng cử viên tổng thống, đã may mắn thoát chết sau một vụ ám sát hụt trong cuộc vận động tranh cử ở thị trấn Butler, bang Pennsylvania. Kẻ tấn công Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) đã bắn nhiều phát đạn sượt qua tai ông Trump, khiến một người tham dự cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đội bắn tỉa đã tiêu diệt kẻ nổ súng nhưng các nhà điều tra Thượng viện Mỹ sau đó cho rằng vụ việc là "có thể lường trước và ngăn ngừa được".

Chỉ 2 tháng sau, vào ngày 15.9.2024, ông Trump lại là mục tiêu của một vụ ám sát khác khi một tay súng được trang bị vũ khí hạng nặng bị phát hiện bên ngoài câu lạc bộ golf của vị tổng thống ở thành phố West Palm Beach, bang Florida.

Nghi phạm Ryan Routh đã bị Mật vụ Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử.