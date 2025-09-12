Vụ ám sát chấn động nước Mỹ

T AY SÚNG CHƯA BỊ BẮT

Ông Charlie Kirk (32 tuổi), một nhân vật truyền thông nổi tiếng tại Mỹ và là đồng minh thân thiết của Tổng thống Donald Trump, bị bắn chết khi đang tranh luận về chính sách trong vụ việc mà Thống đốc Utah Spencer Cox gọi là "vụ ám sát chính trị". Vụ tấn công xảy ra trong khuôn viên Đại học Utah Valley (TP.Orem, bang Utah), sự kiện có khoảng 3.000 người tham dự, theo Reuters. Ông Kirk ngồi trong một cái lều, bị bắn trúng cổ khi vừa được hỏi về số vụ xả súng tại Mỹ trong vòng 10 năm qua.

Ông Charlie Kirk phát biểu trước khi bị bắn tại sự kiện hôm 10.9 ẢNH: AP

Ủy viên trưởng Sở An toàn công cộng Utah Beau Mason cho biết đối tượng tình nghi đã bắn một phát súng trường từ mái một tòa nhà gần đó. Đến nay, đối tượng vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát bang thông báo đã bắt hai người tại sự kiện nhưng sau đó trả tự do, khẳng định chưa phát hiện mối liên hệ của họ với vụ nổ súng.

Cảnh sát trưởng Jeff Long tại ĐH Utah Valley cho biết đơn vị của ông đã cử 6 người đảm bảo an ninh tại sự kiện và phối hợp với đội cận vệ riêng của ông Kirk. Truyền thông Mỹ đăng tải một số đoạn video từ sự kiện cho rằng có người nghi là tay súng đang bò trên mái tòa nhà gần đó ngay sau khi ông Kirk bị bắn. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy lùng hung thủ và những người liên quan đến tội ác này.

Chấn động vụ bắn chết đồng minh quan trọng của ông Trump

Sao mai của Cộng hòa

Ở tuổi 32, ông Charlie Kirk được đánh giá là một trong những ngôi sao nổi bật đang lên của đảng Cộng hòa. Ông Kirk lớn lên ở vùng ngoại ô phía bắc TP.Chicago và bắt đầu hoạt động chính trị khi còn học trung học, theo Fox News. Năm 18 tuổi, ông cùng nhà hoạt động bảo thủ Bill Montgomery sáng lập Turning Point USA, tổ chức nổi tiếng với việc thúc đẩy thông điệp bảo thủ trong trường học. Đến nay, Turning Point USA trở thành một trong những nhóm bảo thủ nổi bật và có ảnh hưởng nhất cả nước, tổ chức nhiều sự kiện lớn trong năm, thu hút nhiều diễn giả tên tuổi, gồm Tổng thống Trump.

Tổ chức vận động chính trị Turning Point Action của ông Kirk được thành lập vào năm 2019 đã đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ các ứng viên bảo thủ tranh cử, gồm chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump. Ông Kirk còn là người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng với hơn 500.000 người nghe hằng tháng và tài khoản của ông trên các mạng xã hội có nhiều triệu người theo dõi.

Ông Kirk được công nhận tiếp thêm sinh lực cho phong trào bảo thủ và giúp đảng Cộng hòa thu hút giới trẻ Mỹ. Những bình luận chính trị và văn hóa thẳng thừng của ông đã giúp ông nhận được sự ủng hộ từ những người bảo thủ ở mọi lứa tuổi, nhưng cũng khiến ông trở thành tâm điểm bị chỉ trích. Sau vụ ám sát, nhiều người đã tìm lại video cách đây vài năm, khi ông Kirk cho rằng một số người chết vì súng đạn hằng năm là cái giá "xứng đáng" cho sự tự do sở hữu súng được bảo vệ theo Tu chính án số 2 của Hiến pháp Mỹ. Trong thông điệp chia buồn hôm qua, Tổng thống Trump gọi ông Kirk là huyền thoại và nói không ai hiểu giới trẻ Mỹ hơn ông Kirk. Nhà lãnh đạo yêu cầu treo cờ rủ đến hết ngày 14.9 để tưởng niệm ông Kirk.