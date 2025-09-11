Chấn động vụ bắn chết Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của ông Trump

Các đoạn video quay bằng điện thoại di động về vụ giết người được đăng tải trực tuyến cho thấy ông Kirk (31 tuổi) đang phát biểu trước đám đông lớn ngoài trời tại Đại học Utah Valley vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa (giờ địa phương). Bất ngờ một tiếng súng vang lên, ông Kirk đưa tay lên cổ khi ngã khỏi ghế, và những người tham dự bỏ chạy tán loạn.

Một đoạn clip khác cho thấy máu chảy ra từ cổ ông Kirk ngay sau phát súng.

Cho đến tối 10.9, gần sáu giờ sau vụ nổ súng, các nhà chức trách vẫn chưa công khai danh tính nghi phạm. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết một "đối tượng" giấu tên đã bị tạm giữ để thẩm vấn và sau đó được thả. Ông cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và FBI sẽ minh bạch thông tin.

Nhiều người mang hoa đến đài tưởng niệm ông Charlie Kirk tại trụ sở Turning Point ở Phoenix, Arizona hôm 10.9 ẢNH: REUTERS

Thống đốc bang Utah Spencer Cox đã phát biểu tại một cuộc họp báo trước đó rằng cảnh sát đang thẩm vấn một "người đáng ngờ", nhưng không cung cấp thêm chi tiết về danh tính của người này. Tuy nhiên, cũng tại cuộc họp báo đó, ông Beau Mason, ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah, cho biết kẻ nổ súng vẫn "bỏ trốn".

Nhà chức trách cho biết nghi phạm có thể đã nổ súng từ trên mái nhà ở một khoảng cách khá xa, đồng thời cho biết thêm rằng có khoảng 3.000 người đã tập trung tại sự kiện.

Tổng thống Donald Trump gọi vụ bắn người này là “một khoảnh khắc đen tối đối với nước Mỹ”. Ông cũng chỉ trích những chia rẽ chính trị trong nước đã làm gia tăng bạo lực ở Mỹ. Ông nói: “Tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ ám sát tàn bạo ông Charlie Kirk tại một khuôn viên trường đại học ở Utah”.

Tổng thống Trump đã ra lệnh treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan chính phủ Mỹ cho đến hôm 14.9 để tưởng nhớ ông Kirk.

Vụ ám sát này là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào các nhân vật chính trị Mỹ, bao gồm hai vụ ám sát hụt Trump năm ngoái, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của bạo lực chính trị.

Thông đốc Spencer Cox của bang Utah nhấn mạnh trước báo giới rằng vụ nổ súng là “một vụ ám sát chính trị", đánh dấu “một ngày đen tối đối với tiểu bang Utah, một ngày bi thảm đối với đất nước Mỹ".

Tại thời điểm bị bắn, ông Kirk đang tham gia sự kiện đầu tiên chuỗi sự kiện dự kiến được tổ chức tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Vài giây trước khi bị bắn, ông Kirk được một khán giả hỏi về bạo lực súng đạn tại nước Mỹ.

Ông Kirk và nhóm mà ông đồng sáng lập mang tên Turning Point USA, tổ chức thanh thiếu niên bảo thủ lớn nhất nước Mỹ, đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của cử tri trẻ dành cho ông Trump vào tháng 11.

Sau khi đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ghi nhận công lao của ông Kirk trong việc huy động cử tri trẻ tuổi và cử tri da màu ủng hộ chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Kirk có 5,3 triệu người theo dõi trên X và là người dẫn chương trình podcast và radio nổi tiếng "The Charlie Kirk Show". Gần đây, ông cũng xuất hiện với tư cách đồng dẫn chương trình khách mời trong chương trình "Fox & Friends" của Fox News.

Theo hãng tin Reuters, ông Kirk là một phần của hệ sinh thái những người có ảnh hưởng bảo thủ ủng hộ Trump, giúp khuếch đại chương trình nghị sự của tổng thống. Ông thường xuyên công kích truyền thông chính thống và tham gia vào các vấn đề chiến tranh văn hóa liên quan đến chủng tộc, giới tính và nhập cư.