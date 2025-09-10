Mỹ rúng động sau vụ đâm cô gái Ukraine, Bộ Tư pháp hứa trừng phạt nặng

De Carlos Brown Jr. (34 tuổi) bị cáo buộc đã đâm chết cô Iryna Zarutska (23 tuổi) trên một tàu điện ở Bắc Carolina vào ngày 22.8. Đây là vụ án đang gây sự chú ý từ quốc tế, và bên công tố liên bang Mỹ đang đề nghị mức án tù chung thân hoặc tử hình.

Đoạn phim giám sát được các nhà điều tra xem xét cho thấy nạn nhân Zarutska ngồi ở ghế ngay trước nghi phạm Brown trên tàu vào khoảng 21 giờ 55 phút tối 22.8. Nghi phạm bất ngờ rút một con dao từ túi ra và đâm cô Zarutska ba nhát mà không có lý do chính đáng. Nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Nghi phạm Brown đã bị bắt ngay sau đó trên sân ga tàu điện. Trước khi ra tay sát hại cô Zarutska, nghi phạm Brown đã được một thẩm phán Quận Mecklenburg thả khỏi nơi tạm giam khi cam kết sẽ ra hầu tòa vì một tội danh khác.

Nghi phạm vụ đâm dao, De Carlos Brown, tại Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg, bang Bắc Carolina (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Nhiều đoạn video khác cho thấy cô Zarutska không tử vong ngay lập tức, mà có các phản ứng như kinh hoàng và sốc khi bị đâm. Video cũng cho thấy những người chứng kiến trên tàu chỉ nhìn mà không có hành động gì khi Brown rời khỏi hiện trường vụ án bên trong toa tàu đang di chuyển.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết vụ án này đã nhấn mạnh hậu quả của “những chính sách mềm mỏng với tội phạm”.

Bà cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm kiếm mức án tối đa cho hành vi bạo lực không thể tha thứ này - hắn ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày như một người tự do nữa”.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel gọi vụ đâm dao là “một hành động ô nhục không bao giờ nên xảy ra ở Mỹ”. Ông cho biết FBI đã ngay lập tức đề nghị hỗ trợ các nhà điều tra địa phương.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kịch liệt lên án vụ tấn công và gọi đây là một triệu chứng hệ quả của nạn tội phạm đang lan rộng ở các thành phố lớn trên cả nước. Nếu bị kết án, Brown sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.