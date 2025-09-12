FBI công bố ảnh nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk, tìm thấy khẩu súng trường

Nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, bị bắn chết tại buổi tranh luận về chính sách trong khuôn viên Đại học Utah Valley ở thành phố Orem, bang Utah ngày 10.9.

Theo Reuters, các nhà điều tra ngày 11.9 cho biết nghi phạm đã đến địa điểm trên vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Camera an ninh quay lại được hình ảnh một người đàn ông đi lên cầu thang để lên mái nhà của tòa nhà gần đó trước khi ông Kirk bị bắn.

Hình ảnh nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk được công bố ẢNH: SỞ AN TOÀN CÔNG CỘNG UTAH/REUTERS

Ông Kirk, người luôn mạnh mẽ bảo vệ quyền sử dụng súng, khi đó đang trả lời câu hỏi về số vụ xả súng tại Mỹ thì bị bắn trúng cổ và đổ gục. Khán giả xung quanh bỏ chạy tán loạn.

Đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI) Robert Bohls cho biết tay súng sau đó rời khỏi hiện trường và trốn sang khu phố gần đó.

Các nhà điều tra tìm thấy khẩu súng trường bắn phát một, loại nạp đạn bằng tay qua khóa nòng trượt, tại một khu vực cây cối rậm rạp gần đó. Các nhà điều tra cũng tìm thấy dấu giày và dấu tay tại khu vực. Ủy viên trưởng Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason cho rằng tay súng ở độ tuổi sinh viên và đã trà trộn dễ dàng vào ngôi trường.

Cơ quan điều tra cũng đang tìm hiểu những chữ khắc trên viên đạn được tìm thấy, theo AP. Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng các nhà điều tra tìm thấy viên đạn còn trong khẩu súng được khắc biểu tượng của người chuyển giới và tư tưởng chống phát xít.

Chuyên cơ Không lực Hai của Phó tổng thống J.D Vance đưa thi thể ông Charlie Kirk về sân bay thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 11.9 ẢNH: REUTERS

FBI đã treo thưởng 100.000 USD cho thông tin giúp bắt được hung thủ. Hình ảnh nghi phạm mặc áo dài tay màu đen, đeo kính đen và đội mũ được công bố và các quan chức Utah coi người trong ảnh là tay súng khả nghi.

Phó tổng thống Mỹ J.D Vance và phu nhân Usha đã đưa thi thể ông Kirk từ Utah về bang Arizona trong ngày 11.9. Tổng thống Trump nói có thể sẽ đến Arizona vào cuối tuần tới để dự tang lễ của ông Kirk.

Nhà lãnh đạo trước đó cáo buộc những lời lẽ gây kích động từ phe cực tả đã dẫn đến vụ ám sát. Tuy nhiên, trong ngày 11.9, ông kêu gọi phản ứng ôn hòa đối với vụ việc vì ông Charlie Kirk "là người chủ trương phi bạo lực".

Chấn động vụ bắn chết Charlie Kirk, đồng minh quan trọng của ông Trump

Ông Kirk là nhân vật truyền thông nổi tiếng, được cho là người đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút cử tri trẻ bỏ phiếu cho các ứng viên đảng Cộng hòa, gồm ông Trump, trong cuộc bầu cử năm 2024.

Tổng thống Trump cho biết sẽ truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất tại Mỹ, cho ông Charlie Kirk.