Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 18.9.2025: Đồng loạt giảm sau khi Fed hạ lãi suất

An Yến
An Yến
18/09/2025 08:40 GMT+7

Giá vàng thế giới lẫn trong nước đồng loạt đi xuống sau khi Fed giảm lãi suất như dự báo.

Sáng 18.9, giá vàng thế giới giảm xuống 3.666 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 10 USD và giảm mạnh so với mức đỉnh cao trên 3.700 USD trong phiên. Vàng thế giới đi lùi sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ giảm lãi suất 0,25% đúng như dự báo.

Trong nước, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 300.000 đồng và còn mua vào 130 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 126,3 triệu đồng, bán ra 129 triệu đồng. Riêng Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá mua 126,8 triệu đồng, bán ra 129,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 18.9.2025: Đồng loạt giảm sau khi Fed hạ lãi suất- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 18.9 quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi xuống sau khi Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25% xuống phạm vi từ 4% - 4,25%. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Miran là người duy nhất bỏ phiếu phản đối, thay vào đó ông ủng hộ mức cắt giảm mạnh tay hơn là 0,5%. Cùng với việc cắt giảm lãi suất, Fed cũng công bố biểu đồ "dot-plot" - một công cụ quan trọng thể hiện dự báo lãi suất của từng thành viên trong tương lai. Biểu đồ này cho thấy đa số thành viên (10/19 người) dự kiến sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm 2025, nhiều khả năng vào tháng 10 và tháng 12. Biểu đồ dot-plot cũng thể hiện các thành viên của Fed dự báo chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, ít hơn so với kỳ vọng 3 đợt cắt giảm của thị trường. 

Việc Fed hạ lãi suất cùng với dự báo sẽ có thêm 2 đợt hạ lãi suất 0,25% trong thời gian còn lại của năm nay có thể sẽ hỗ trợ kim loại quý neo ở mức cao. Lý do, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại và đà suy yếu của đồng USD cũng là nguyên nhân giúp giá vàng tăng cao thời gian qua và sẽ còn duy trì xu hướng này...

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17.9.2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 17.9.2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh

Giá vàng trong nước đứng yên khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, thu hẹp giá trong và ngoài nước.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất FED
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận