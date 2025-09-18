Giá vàng hôm nay 18.9.2025: Đồng loạt giảm sau khi Fed hạ lãi suất

Sáng 18.9, giá vàng thế giới giảm xuống 3.666 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 10 USD và giảm mạnh so với mức đỉnh cao trên 3.700 USD trong phiên. Vàng thế giới đi lùi sau khi Ngân hàng Trung ương Mỹ giảm lãi suất 0,25% đúng như dự báo.

Trong nước, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 300.000 đồng và còn mua vào 130 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 126,3 triệu đồng, bán ra 129 triệu đồng. Riêng Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá mua 126,8 triệu đồng, bán ra 129,8 triệu đồng…

Giá vàng sáng 18.9 quay đầu giảm sau khi Fed hạ lãi suất ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi xuống sau khi Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định hạ lãi suất 0,25% xuống phạm vi từ 4% - 4,25%. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Thống đốc mới được bổ nhiệm Stephen Miran là người duy nhất bỏ phiếu phản đối, thay vào đó ông ủng hộ mức cắt giảm mạnh tay hơn là 0,5%. Cùng với việc cắt giảm lãi suất, Fed cũng công bố biểu đồ "dot-plot" - một công cụ quan trọng thể hiện dự báo lãi suất của từng thành viên trong tương lai. Biểu đồ này cho thấy đa số thành viên (10/19 người) dự kiến sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm 2025, nhiều khả năng vào tháng 10 và tháng 12. Biểu đồ dot-plot cũng thể hiện các thành viên của Fed dự báo chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, ít hơn so với kỳ vọng 3 đợt cắt giảm của thị trường.

Việc Fed hạ lãi suất cùng với dự báo sẽ có thêm 2 đợt hạ lãi suất 0,25% trong thời gian còn lại của năm nay có thể sẽ hỗ trợ kim loại quý neo ở mức cao. Lý do, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại và đà suy yếu của đồng USD cũng là nguyên nhân giúp giá vàng tăng cao thời gian qua và sẽ còn duy trì xu hướng này...