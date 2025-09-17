Giá vàng hôm nay 17.9.2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng ở mức 130,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 132,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 131,3 triệu đồng, bán ra 132,3 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 130,3 triệu đồng, bán ra 132,3 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC mua vào 126,6 triệu đồng, bán ra 129,4 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 126,8 triệu đồng, bán ra 129,8 triệu đồng…

Thị trường vàng bất động khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước; quản lý chặt, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường vàng và ngoại hối.

Giá vàng trong nước đứng yên ẢNH: NGỌC THẠCH

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm 11 USD/ounce, còn 3.677 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 16.9), vàng thế giới có lúc chạm 3.700 USD/ounce, mức cao nhất từ trước đến nay nhưng sau đó giảm mạnh xuống 3.678 USD/ounce trước lực chốt lời trước khi tăng trở lại. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC), thuộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã bắt đầu và kết thúc vào chiều thứ tư với tuyên bố và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. FOMC được dự đoán sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, đây sẽ là lần hạ lãi suất đầu tiên kể từ tháng 11.2024. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh có những chỉ trích cho rằng Fed đã phản ứng chậm chạp trước những dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Các dự báo cập nhật của Fed vào thứ tư có thể cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, trong khi Chủ tịch Jerome Powell dự kiến sẽ phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt về chính sách tiền tệ của Fed tại cuộc họp báo.

Trong một tin tức khác, có những dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha. Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc điện đàm vào thứ sáu để hoàn tất một số điều khoản, đồng thời thảo luận về việc thoái vốn khỏi TikTok do Trung Quốc sở hữu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, các điều khoản thương mại cho thỏa thuận TikTok đã được chốt. Quan hệ thương mại Mỹ - Trung tốt hơn có thể đồng nghĩa với tăng trưởng kinh tế tốt hơn cho cả hai quốc gia, và điều này là tín hiệu tích cực cho vàng và bạc xét từ góc độ nhu cầu.