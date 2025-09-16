Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 16.9.2025: Tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/09/2025 08:52 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng theo kim loại quý thế giới. Dự báo kim loại quý sẽ có những biến động xung quanh cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed và ngân hàng trung ương các nước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, lên 130 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng thêm 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 2 triệu đồng mỗi lượng mua vào, lên 129,5 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giữ giá mua vào 129,8 triệu đồng, còn bán ra tăng thêm 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng, Công ty SJC tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 126 triệu đồng, bán ra 129,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng, mua vào 126,5 triệu đồng, bán ra 129,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 16.9.2025: Tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng- Ảnh 1.

Giá vàng tăng trở lại

ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới tăng 40 USD, lên mức cao 3.681 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 15.9), vàng có lúc lên đến 3.687 USD/ounce, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Kim loại quý tăng khi chỉ số đô la Mỹ yếu hơn và giá dầu thô tăng mạnh vào đầu tuần giao dịch. Thêm vào đó, một số tuyên bố tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng đang thúc đẩy giá vàng. Các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đang có các cuộc đàm phán cấp cao tại Madrid, Tây Ban Nha. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, đàm phán diễn ra tốt đẹp, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trên mạng xã hội rằng hai bên cũng đang đạt được những tiến triển rất tốt, đồng thời cho biết thêm ông có thể sẽ có cuộc nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào cuối tuần này.

Thị trường toàn cầu đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào sáng thứ ba và kết thúc vào chiều thứ tư với tuyên bố trong họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Dự báo, FOMC sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2024. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Fed đang bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước những dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ, bao gồm việc điều chỉnh bảng lương lớn và lạm phát do thuế quan. Các dự báo cập nhật của Fed có thể cho thấy tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, trong khi Chủ tịch Jerome Powell dự kiến sẽ phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt tại cuộc họp báo sau đó.

