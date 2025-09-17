Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 17.9.2025: Giảm mạnh trước khi Fed công bố về lãi suất

An Yến
An Yến
17/09/2025 08:45 GMT+7

Giá USD thế giới và trong nước đồng loạt giảm trước thời điểm Fed sẽ công bố chính sách lãi suất.

Sáng 17.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 10 đồng, xuống 25.198 đồng. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 11 đồng khi mua chuyển khoản 26.177 đồng, bán ra còn 26.457 đồng; ACB cũng giảm 10 - 11 đồng, đưa giá mua xuống 26.200 đồng và bán ra 26.457 đồng…

Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm nhẹ 5 đồng khi mua vào xuống 26.435 đồng, bán ra 26.535 đồng. Giá USD tự do hiện bán ra cao hơn trong các ngân hàng thương mại gần 80 đồng.

Giá USD hôm nay 17.9.2025: Giảm mạnh trước khi Fed công bố về lãi suất- Ảnh 1.

Giá USD sáng 17.9 giảm sâu trước khi Fed công bố về lãi suất

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục giảm mạnh. Chỉ số USD-Index giảm 0,67 điểm so với hôm qua, xuống 96,69 điểm - là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7 đến nay. Đồng bạc xanh đi xuống do các nhà đầu tư đều tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày của Fed đã khai mạc hôm qua và diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng sau khi Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử ông Stephen Miran - Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Nhà Trắng - vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Fed. Kết quả bỏ phiếu sít sao, với 48 phiếu thuận và 47 phiếu chống, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong chính trường Mỹ. Ông Stephen Miran sẽ tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler - người đột ngột xin từ chức tháng trước. 

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất 100% Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,25%. Quan trọng hơn, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo vào cuối ngày 17.9 (giờ Mỹ) của Chủ tịch Fed - Jerome Powell để tìm kiếm bất kỳ gợi ý nào về chính sách tiền tệ tương lai. Từ đó sẽ giúp nhà đầu tư có thêm thông tin để dự báo về lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2025. Nếu lãi suất đi xuống sẽ càng đẩy đồng bạc xanh giảm nhanh. 

Xem thêm bình luận