Giá USD hôm nay 2.9.2025: Đô tự do tiếp đà tăng

Sáng 2.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 25.240 đồng như hôm qua. Các ngân hàng vẫn đang nghỉ lễ 2.9 nên giá USD cũng không thay đổi. Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 26.750 đồng và bán ra 26.840 đồng.

Giá USD sáng 2.9 trên thị trường tự do tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, xuống 97,73 điểm. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung chờ xem báo cáo việc làm tháng 8 của chính phủ Mỹ, bởi các con số mới nhiều khả năng sẽ định đoạt liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 9 hay không. Kết quả khảo sát của Reuters mới đây cho thấy, nền kinh tế số một thế giới đã tạo ra thêm 75.000 việc làm trong tháng 8, không chênh lệch mấy so với bản báo cáo của tháng 7. Trước đó, các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn hẳn dự báo của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp nhích nhẹ lên mức 4,2%.

Tính chung trong ba tháng 5, 6 và 7, Mỹ chỉ có thêm trung bình 35.000 việc làm mới và điều này gây thất vọng cho các nhà đầu tư. Qua đó làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ, thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 16 - 17.9 sắp tới. Vì vậy, nếu số liệu việc làm tháng 8 thấp hơn hẳn dự báo có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất. Ngược lại, nếu số liệu việc làm tháng 8 mạnh mẽ hơn dự đoán, Fed sẽ có nhiều lý do để giữ nguyên lãi suất.

Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu Fed hạ lãi suất trong tháng 9 và xu hướng giảm lãi suất USD rõ ràng hơn từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, tỷ giá USD tại Việt Nam sẽ hạ nhiệt về quanh mức 26.000 đồng/USD vào cuối năm...