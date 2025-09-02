Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 2.9.2025: Đô tự do tiếp đà tăng

An Yến
An Yến
02/09/2025 08:48 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng không thay đổi khi nghỉ lễ 2.9 nhưng thị trường tự do tiếp đà tăng.

Sáng 2.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 25.240 đồng như hôm qua. Các ngân hàng vẫn đang nghỉ lễ 2.9 nên giá USD cũng không thay đổi. Riêng giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 26.750 đồng và bán ra 26.840 đồng.

Giá USD hôm nay 2.9.2025: Đô tự do tiếp đà tăng- Ảnh 1.

Giá USD sáng 2.9 trên thị trường tự do tiếp tục tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, xuống 97,73 điểm. Tuần này, nhà đầu tư sẽ tập trung chờ xem báo cáo việc làm tháng 8 của chính phủ Mỹ, bởi các con số mới nhiều khả năng sẽ định đoạt liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất vào giữa tháng 9 hay không. Kết quả khảo sát của Reuters mới đây cho thấy, nền kinh tế số một thế giới đã tạo ra thêm 75.000 việc làm trong tháng 8, không chênh lệch mấy so với bản báo cáo của tháng 7. Trước đó, các doanh nghiệp Mỹ chỉ tạo thêm 73.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn hẳn dự báo của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp nhích nhẹ lên mức 4,2%. 

Tính chung trong ba tháng 5, 6 và 7, Mỹ chỉ có thêm trung bình 35.000 việc làm mới và điều này gây thất vọng cho các nhà đầu tư. Qua đó làm dấy lên mối lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ, thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào ngày 16 - 17.9 sắp tới. Vì vậy, nếu số liệu việc làm tháng 8 thấp hơn hẳn dự báo có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất. Ngược lại, nếu số liệu việc làm tháng 8 mạnh mẽ hơn dự đoán, Fed sẽ có nhiều lý do để giữ nguyên lãi suất.

Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu Fed hạ lãi suất trong tháng 9 và xu hướng giảm lãi suất USD rõ ràng hơn từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, tỷ giá USD tại Việt Nam sẽ hạ nhiệt về quanh mức 26.000 đồng/USD vào cuối năm...

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 1.9.2025: Ngân hàng nghỉ lễ 2.9, đô tự do tăng

Giá USD hôm nay 1.9.2025: Ngân hàng nghỉ lễ 2.9, đô tự do tăng

Giá USD trong các ngân hàng đứng yên khi đang nghỉ lễ 2.9 nhưng thị trường tự do tiếp tục tăng.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Lãi suất FED lễ 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận