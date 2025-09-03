Giá USD hôm nay 3.9.2025: Đồng loạt tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống

Sáng 3.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 6 đồng, lên 25.246 đồng. Tương tự, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank cũng tăng thêm 6 đồng so với trước lễ 2.9 khi mua chuyển khoản lên 26.168 đồng, bán ra 26.508 đồng; BIDV mua chuyển khoản 26.180 đồng và bán ra 26.508 đồng… Cùng chiều, giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 26.780 đồng và bán ra 26.870 đồng.

Ngược chiều USD, giá nhiều ngoại tệ khác quay đầu giảm so với cuối tuần qua. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank giảm 104 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.167 đồng, bán ra xuống 31.440 đồng; bảng Anh giảm 236 đồng, đưa giá mua chuyển khoản xuống 34.682 đồng, bán ra còn 35.793 đồng; yen Nhật giảm gần 2 đồng khi có giá mua 172,7 đồng và bán ra xuống 181,84 đồng…

Giá USD sáng 3.9 tiếp tục tăng đẩy euro, bảng Anh đi xuống ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới bật tăng. Chỉ số USD-Index lên 98,42 điểm, cao hơn hôm qua 0,69 điểm. Một số đồng tiền chủ chốt khác giảm giá so với USD như euro giảm 0,09%, xuống 1,1631 USD; bảng Anh giảm 0,14% về mức 1,3375 USD... Đồng bạc xanh đi lên khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,27%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt mức 4,97%. Thị trường tài chính Mỹ biến động khi nhà đầu tư cũng chú ý đến việc Tòa phúc thẩm liên bang vào ngày 29.8 phán quyết rằng hầu hết mức thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp. Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền áp dụng các mức thuế quan toàn diện. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao Mỹ.

Những bất ổn đó cũng đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.9 (rạng sáng 3.9 theo giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones giảm 249,07 điểm, tương đương 0,55% xuống 45.295,81 điểm; chỉ số S&P 500 bốc hơi 0,69%, còn 6.415,54 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,82% xuống 21.279,63 điểm.



