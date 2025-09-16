Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 16.9.2025: Đồng loạt giảm

An Yến
An Yến
16/09/2025 08:42 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng lẫn thị trường tự do đồng loạt đi xuống cùng chiều thế giới.

Sáng 16.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 25.208, giảm 8 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank giảm 8 đồng khi mua chuyển khoản xuống 26.188 đồng, bán ra còn 26.468 đồng; ACB cũng giảm 8 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.468 đồng dù giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 26.210 đồng… Cùng chiều, giá USD tự do cũng giảm 10 đồng khi còn mua vào 26.440 đồng, bán ra 26.540 đồng.

Ngược với đồng USD, một số ngoại tệ khác tăng giá như đồng euro tại Vietcombank tăng 92 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.536 đồng, bán ra lên 31.825 đồng; bảng Anh cũng tăng 130 đồng với chiều mua lên 35.314 đồng, bán ra 36.445 đồng; yen Nhật tăng nhẹ 0,13 đồng, đưa giá mua đạt 174,44 đồng và bán ra 183,66 đồng...

Giá USD hôm nay 16.9.2025: Đồng loạt giảm- Ảnh 1.

Giá USD sáng 16.9 tiếp tục giảm

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm so với hôm qua, còn 97,36 điểm. Đồng USD giao dịch gần mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua khi thị trường chờ kỳ họp diễn ra trong hôm nay và ngày mai của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tổng thống Donald Trump mới đây đã kêu gọi Chủ tịch Fed - Jerome Powell ban hành một quyết định nới lỏng mạnh mẽ hơn. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang dự đoán 100% mức cắt giảm lãi suất của Fed tại kỳ họp này sẽ là 25 điểm cơ bản (tương ứng 0,25%) và khoảng 5,8% cơ hội cắt giảm 50 điểm cơ bản (0,5%).

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh gồm chỉ số S&P 500 tiến 0,5% lên 6.615,28 điểm, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 6.600 điểm; chỉ số Nasdaq Composite cũng đạt mức cao mọi thời đại mới khi tăng 0,9% lên 22.348,75 điểm và Dow Jones tăng 49,23 điểm lên 45.883,45 điểm. Nhà đầu tư chứng khoán lạc quan sau khi Tổng thống Donald Trump trong một bài đăng trên Truth Social cho biết, cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc diễn ra tích cực và một thỏa thuận “cũng đã đạt được về một công ty ‘nhất định’ mà giới trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn cứu” - ám chỉ về mức thuế quan và thời hạn cho việc bán TikTok, mạng xã hội do Trung Quốc sở hữu.

