Giá USD hôm nay 15.9.2025: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 15.9, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì ở mức 25.216 đồng như cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng đi ngang như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.196 đồng, bán ra 26.476 đồng; ACB cũng giữ giá mua chuyển khoản 26.190 đồng và bán ra 26.476 đồng…

Riêng giá USD tự do tiếp tục giảm khi còn mua vào 26.450 đồng, bán ra 26.550 đồng, thấp hơn hôm qua 10 đồng.

Giá USD tự do sáng 15.9 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng đi ngang sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giao dịch quanh 97,65 điểm, tăng không đáng kể so với hôm qua. Đồng bạc xanh vẫn suy yếu trước kỳ họp sắp diễn ra của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, trong khi thị trường lao động suy giảm nhanh. Diễn biến này khiến giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất cơ bản ít nhất 0,25% trong kỳ họp sắp tới. Thậm chí một số tổ chức, trong đó có Standard Chartered, còn dự báo không loại trừ khả năng Fed mạnh tay hạ lãi suất tới 0,5%. Nhìn chung, kịch bản cơ bản vẫn là USD suy yếu trong tuần này.

Trong khi đó, tại cuộc họp ngày 11.9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2%. Đây là lần thứ hai liên tiếp ECB không thay đổi lãi suất sau đợt cắt giảm vào tháng 6. ECB đã duy trì cả ba mức lãi suất chủ chốt, bao gồm lãi suất tiền gửi - công cụ chính sách chính của ngân hàng này - ở mức 2%. Theo ECB, lạm phát hiện nay đã phù hợp với mục tiêu trung hạn và triển vọng giá cả nhìn chung ổn định. Cụ thể, ngân hàng dự báo lạm phát khu vực Eurozone sẽ ở mức trung bình 2,1% trong năm 2025 và giảm xuống 1,7% trong năm 2026. Đồng thời, ECB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone năm 2025 lên 1,2%, cao hơn so với mức 0,9% được đưa ra trước đó. Điều này khiến giá euro được hỗ trợ tích cực...



