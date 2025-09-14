Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 14.9.2025: Giảm mạnh trong khi euro, bảng Anh đi lên

An Yến
An Yến
14/09/2025 07:44 GMT+7

Giá USD trong nước giảm mạnh suốt tuần ngược chiều với các ngoại tệ khác.

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi xuống. Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.196 đồng, bán ra 26.476 đồng - giảm 34 đồng sau một tuần. Tương tự, ACB cũng giảm 20 đồng ở chiều mua, xuống 26.190 đồng và giảm 34 đồng ở chiều bán ra, còn 26.476 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn trong ngân hàng. Hiện giá USD tự do được mua vào 26.460 đồng, bán ra 26.560 đồng, giảm 440 đồng so với cuối tuần trước.

Giá USD hôm nay 14.9.2025: Giảm mạnh trong khi euro, bảng Anh đi lên- Ảnh 1.

Giá USD trong nước giảm mạnh suốt tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuần này, một số ngoại tệ mạnh diễn biến ngược chiều USD. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 207 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.479 đồng, bán ra lên 31.765 đồng; bảng Anh tăng 350 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.260 đồng, bán ra ở mức 36.389 đồng; yen Nhật tăng 1,34 đồng, đưa giá mua lên 174,79 đồng và bán ra 184,04 đồng…

Ngược lại, giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 97,62 điểm, giảm 0,12 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD lao dốc sau khi báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ tháng 8 suy yếu trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Bên cạnh đó, báo cáo từ Đại học Michigan cho thấy, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Thậm chí nhiều dự báo cho rằng, Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm nhiều đợt sau đó với mức tổng cộng có thể lên đến 0,75% từ nay cho đến cuộc họp vào tháng 12. Nói cách khác, các nhà giao dịch đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất tổng cộng ba lần từ nay đến cuối năm với 0,25% cho mỗi lần. Lãi suất giảm hầu hết sẽ làm giá USD đi xuống. Một số nhà phân tích quốc tế nhận định tình hình chung vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD.

Tin liên quan

Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Giá vàng cũng như USD trượt giảm mạnh những ngày gần đây, khiến thị trường đang ổn định trở lại sau những ngày sốt nóng.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá USD tự do Bảng Anh giá euro Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận