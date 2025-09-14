Giá USD hôm nay 14.9.2025: Giảm mạnh trong khi euro, bảng Anh đi lên

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần đi xuống. Ngân hàng Vietcombank mua USD chuyển khoản 26.196 đồng, bán ra 26.476 đồng - giảm 34 đồng sau một tuần. Tương tự, ACB cũng giảm 20 đồng ở chiều mua, xuống 26.190 đồng và giảm 34 đồng ở chiều bán ra, còn 26.476 đồng…

Riêng giá USD tự do giảm mạnh hơn trong ngân hàng. Hiện giá USD tự do được mua vào 26.460 đồng, bán ra 26.560 đồng, giảm 440 đồng so với cuối tuần trước.

Giá USD trong nước giảm mạnh suốt tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuần này, một số ngoại tệ mạnh diễn biến ngược chiều USD. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 207 đồng so với cuối tuần trước khi mua chuyển khoản lên 30.479 đồng, bán ra lên 31.765 đồng; bảng Anh tăng 350 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.260 đồng, bán ra ở mức 36.389 đồng; yen Nhật tăng 1,34 đồng, đưa giá mua lên 174,79 đồng và bán ra 184,04 đồng…

Ngược lại, giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 97,62 điểm, giảm 0,12 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD lao dốc sau khi báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ tháng 8 suy yếu trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng cao. Bên cạnh đó, báo cáo từ Đại học Michigan cho thấy, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 0,25% tại cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Thậm chí nhiều dự báo cho rằng, Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm nhiều đợt sau đó với mức tổng cộng có thể lên đến 0,75% từ nay cho đến cuộc họp vào tháng 12. Nói cách khác, các nhà giao dịch đang kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất tổng cộng ba lần từ nay đến cuối năm với 0,25% cho mỗi lần. Lãi suất giảm hầu hết sẽ làm giá USD đi xuống. Một số nhà phân tích quốc tế nhận định tình hình chung vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD.