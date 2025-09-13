Giá vàng và USD đồng loạt giảm

Giá vàng giảm không phanh

Ngày 12.9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh từ 900.000 - 1,9 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đã 5 lần điều chỉnh giá vàng miếng trong ngày, đặc biệt chỉ trong 1 giờ đầu ngày đã lao dốc giảm 3 lần, đây là điều ít khi xảy ra. Giá mua vàng miếng xuống còn 128,4 triệu đồng, bán ra 131,4 triệu đồng. Sắc đỏ bao trùm bảng giá vàng của các công ty kinh doanh khi mỗi lần điều chỉnh giá đều giảm từ 200.000 - 600.000 đồng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên gần 2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 128,4 triệu đồng, bán ra 131,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 127,5 triệu đồng, bán ra 131,4 triệu đồng… Trên các diễn đàn giao dịch vàng, một số thành viên cũng giảm giá bán vàng miếng xuống 129 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC giảm giá mạnh Ảnh: Ngọc Thắng

Vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm mạnh từ 1 - 1,3 triệu đồng mỗi lượng. Công ty Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng, giá mua còn 125,7 triệu đồng, bán ra 128,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji giảm 1,1 triệu đồng, mua vào còn 126,2 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng. Công ty SJC giảm xuống còn 125 triệu đồng, bán ra 128,1 triệu đồng…

Giá vàng trong nước giảm, trái ngược với đà tăng trên thị trường thế giới. Giá kim loại quý thế giới tăng từ 10 - 16 USD/ounce, lên 3.644 - 3.650 USD/ounce. Chính vì sự biến động ngược chiều này dẫn đến mức đắt đỏ của vàng trong nước được rút ngắn, vàng miếng SJC cao hơn thế giới còn 16 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 12,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhanh khi lực bán từ khách hàng gia tăng. Đại diện Công ty SJC cho biết khách hàng mang vàng đến bán tăng mạnh nên giá mua vào giảm nhanh hơn so với bán ra lúc đầu ngày. Công ty không còn giới hạn số lượng vàng bán ra như những ngày trước đó, khách có thể mua theo khối lượng yêu cầu. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, thông tin không những các công ty kinh doanh vàng lớn mà tại các tiệm vàng, khách hàng cũng mang vàng đến bán trong khi lực mua thấp. Nếu giá vàng thế giới không có biến động gì thì khả năng lực bán vàng trong nước sẽ tiếp tục tăng lên và giá sẽ còn điều chỉnh.

Giá vàng giảm mạnh khiến những ai mua vàng ở mức cao kỷ lục 135,8 triệu đồng/lượng những ngày trước đó, nay chịu lỗ 7,4 triệu đồng/lượng.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng thị trường vàng điều chỉnh giảm giá đến từ một số yếu tố chính. Thứ nhất là thông tin Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9.9 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng tăng lên mức cao hơn thế giới không hợp lý nên những người có vàng đã bắt đầu bán vàng chốt lời. Một yếu tố khác khiến lực bán chốt lời trong nước tăng lên đến từ Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng đến ngày 10.10 sẽ có hiệu lực. Nghị định này xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho nhập khẩu vàng nguyên liệu… với sự tham gia của các ngân hàng, công ty. Chính vì vậy mà lực bán vàng trên thị trường tăng cao. Từ nay đến thời điểm đầu tháng 10, giá vàng dự báo có nhiều biến động nên những người tham gia thị trường cần thận trọng. Với những biện pháp mà cơ quan chức năng triển khai, ông Nguyễn Trí Hiếu kỳ vọng giá vàng trong nước cao hơn thế giới rút ngắn về 3 - 5 triệu đồng/lượng và đây là mức giá hợp lý.

Giá USD cũng đồng loạt giảm

Hôm qua, tỷ giá trung tâm giữa đồng VN với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.216 đồng, giảm 5 đồng so với ngày trước đó. Trong vòng 1 tuần, tỷ giá trung tâm đã giảm 32 đồng. Giá USD tại các ngân hàng cũng liên tục đi xuống trong những ngày qua. Cụ thể, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank được mua chuyển khoản 26.196 đồng, bán ra 26.476 đồng; ACB mua vào 26.200 đồng, bán ra 26.476 đồng… So với đầu tuần, giá USD giảm 23 đồng và mất khoảng 100 đồng so với mức cao kỷ lục. Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng lao dốc xuống còn mua vào 26.460 đồng và bán ra 26.560 đồng. So với cuối tuần qua, giá USD tự do đã giảm khoảng 450 đồng.

Giá USD cũng giảm trong những ngày gần đây Ảnh: Ngọc Thắng

Trên thị trường thế giới, USD cũng đi xuống. Chỉ số USD-Index giao dịch quanh 96,72 điểm, giảm 0,5 điểm sau một ngày. Giá USD giảm sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 tăng 0,4%, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 7. Mức tăng CPI trong tháng 8 cũng cao hơn dự kiến. Điều này củng cố dự báo của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện giảm lãi suất tại cuộc họp sắp diễn ra trong tuần tới. Nhìn chung, USD trong nước lẫn thế giới đã hạ nhiệt sau khi tăng cao trong tuần trước. Tại VN, thống kê từ Hiệp hội Trái phiếu VN cho thấy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của VN trong tháng 8 ở mức khoảng 3,4% và tăng lên gần 3,7% trong đầu tháng 9, trong khi lợi suất cùng kỳ hạn của Mỹ ở mức 4,65%. Lợi suất Mỹ có xu hướng giảm, còn lợi suất tại VN tăng nên khoảng cách chênh lệch đã được thu hẹp đáng kể. Nếu Fed giảm lãi suất, chênh lệch này sẽ tiếp tục thu hẹp và áp lực lên tỷ giá USD/VND tại VN cũng suy giảm.

Ngoài ra, nguồn ngoại tệ trên thị trường tăng lên giúp giảm áp lực lên tỷ giá. Số liệu từ Cục Hải quan cho thấy trong nửa cuối tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh 16,25% so với nửa đầu tháng trong khi nhập khẩu giảm gần 5%, giúp cán cân thương mại thặng dư 3,99 tỉ USD. Tổng cộng từ đầu năm đến hết tháng 8, VN vẫn xuất siêu gần 14 tỉ USD.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho rằng có 2 yếu tố chính tác động đến tỷ giá hối đoái tại VN. Đó là chính sách tiền tệ của Fed tác động đến USD trên toàn cầu nói chung và tại VN nói riêng. Theo dự báo, khả năng Fed sẽ giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ từ cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Nếu điều này xảy ra, VN có nhiều dư địa trong điều hành chính sách tiền tệ. Bởi khi đó, chênh lệch lãi suất VND với lãi suất USD cũng đi xuống. Quan trọng hơn, nếu Fed giảm lãi suất thì kỳ vọng có thêm nhiều đợt điều chỉnh tiếp theo sẽ tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đưa tâm lý găm giữ USD giảm mạnh và càng có khả năng đẩy đồng bạc xanh xuống thấp hơn nữa. Từ đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài ở các thị trường mới nổi sẽ không còn tình trạng rút ròng mà có thể đảo chiều gia tăng trở lại. Thứ hai, kim ngạch xuất nhập khẩu của VN sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái USD/VND. Trường hợp xuất khẩu tăng trưởng cao hơn nhập khẩu sẽ giúp cán cân thương mại của VN có thặng dư lớn. Hiện tại cán cân thương mại của VN vẫn ở mức dương nên cũng góp phần tích cực khiến tỷ giá không tăng cao.