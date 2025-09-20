Giá vàng hôm nay 20.9.2025: Bật tăng 1 triệu đồng

Sáng 20.9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1 triệu đồng, đưa giá mua lên 131 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 800.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,5 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua bán vàng miếng tại SJC được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng trong khi đối với vàng nhẫn là 2,7 triệu đồng. Riêng nhiều công ty khác duy trì chênh lệch mua bán vàng nhẫn đến 3 triệu đồng mỗi lượng khiến người mua thua lỗ nặng chỉ ngay sau khi mua vào.

Giá vàng sáng 20.9 bật tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại khi tăng 36,7 USD sau một ngày, lên 3.684 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã tăng khoảng 0,8%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,75% lên 3.705,8 USD/ounce. Nguyên nhân chính đẩy giá vàng đi lên được một số phân tích cho rằng, nhà đầu tư vẫn lựa chọn kim loại quý sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25%. Đây là lần giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 12.2024. Ngoài ra, vàng thường có diễn biến tích cực trong những giai đoạn bất ổn khi các dấu hiệu về chính trị địa thế giới lẫn kinh tế toàn cầu chưa có nhiều khả quan.

Tương tự như vàng, chứng khoán nhiều nơi cũng tăng cao sau khi Mỹ hạ lãi suất. Chẳng hạn, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới. Đóng cửa phiên 19.9 (rạng sáng 20.9 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 172,85 điểm, tương đương 0,37% lên 46.315,27 điểm và đạt mức cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 cộng 0,49% lên 6.664,36 điểm và Nasdaq Composite cũng tăng 0,72% lên 22.631.48 điểm. Trong đó, cổ phiếu Apple dẫn đầu đà tăng với 3,2%, khi sản phẩm iPhone 17 chính thức được bán ra trên toàn thế giới. Cổ phiếu Tesla cũng tiến hơn 2,2%. Tính chung cả tuần, các chỉ số tại phố Wall đều tăng mạnh. S&P 500 và Dow Jones lần lượt tăng 1,2% và 1% trong khi Nasdaq Composite nhảy vọt 2,2%...