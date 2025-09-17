Công ty chứng khoán nào được hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế?

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Theo đó, điều kiện để cấp giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức kinh doanh chứng khoán là thành viên tại Trung tâm tài chính quốc tế phải đáp ứng đủ một số điều kiện. Đó là công ty chứng khoán trong nước có vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu tối thiểu là 5.000 tỉ đồng; tỷ lệ vốn khả dụng liên tục trong 3 tháng gần nhất và sau khi góp vốn thành lập hiện diện đạt tối thiểu 300%.



Các công ty chứng khoán có vốn điều lệ tối thiểu trên 5.000 tỉ đồng mới được phép hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Riêng tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài phải có vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán tối thiểu là 190 triệu USD (khoảng 5.000 tỉ đồng); được cấp phép hoặc được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực chứng khoán tại nước nguyên xứ; cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực chứng khoán của nước nguyên xứ là thành viên chính thức của IOSCO - Tổ chức quốc tế của các Ủy ban Chứng khoán (International Organization of Securities Commissions).



Ngoài các điều kiện trên, cả công ty chứng khoán trong nước và nước ngoài đều phải có thời gian hoạt động liên tục, không có lỗ lũy kế, kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán trong thời hạn 2 năm liền trước; bảo đảm các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất và nhân sự của tổ chức kinh doanh chứng khoán...

Hiện nay, Nghị định 155/2020 của Chính phủ quy định vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau: Môi giới chứng khoán là 25 tỉ đồng; tự doanh chứng khoán 50 tỉ đồng; bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỉ đồng; tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỉ đồng. Tổ chức đề nghị cấp phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn điều lệ tối thiểu là tổng số vốn tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép. Do đó, các công ty chứng khoán muốn được cấp phép hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ phải có vốn điều lệ từ 250 tỉ đồng trở lên.

Như vậy, theo đề xuất, để hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế, các công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ gấp 20 lần so với quy định hiện nay. Vậy những công ty chứng khoán nào có thể đáp ứng điều kiện để tham gia mở sàn giao dịch tại Trung tâm tài chính quốc tế? Theo ước tính có khoảng hơn 10 công ty chứng khoán đang có vốn điều lệ trên 5.000 tỉ đồng. Mới đây, Công ty chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities) trong tháng 6 đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 20.802 tỉ đồng - là công ty có vốn điều lệ cao nhất thị trường chứng khoán. Kế sau đó là SSI có vốn điều lệ khoảng 19.700 tỉ đồng; VIX 15.314 tỉ đồng; VNDirect 15.223 tỉ đồng; VPBankS 15.000 tỉ đồng; ACBS 11.000 tỉ đồng; SHS gần 8.945 tỉ đồng; HSC 7.208 tỉ đồng; Mirae Asset đạt gần 6.591 tỉ đồng...