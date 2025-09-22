Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng, bạc tăng vọt

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/09/2025 16:54 GMT+7

Chiều 22.9, giá vàng miếng SJC tăng nhanh cùng bạc. Trên thị trường thế giới, vàng và bạc tăng giá lên mức cao kỷ lục.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 131,6 triệu đồng, bán ra 133,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng mỗi lượng 600.000 đồng, lên 131,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 133,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 131 triệu đồng chiều mua vào, bán ra tăng 600.000 đồng, lên 133,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 127,8 triệu đồng, bán ra 130,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,3 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,1 triệu đồng…

Giá vàng, bạc tăng vọt- Ảnh 1.

Giá vàng tăng thêm 600.000 đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 11,5 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước tăng cùng chiều thế giới. Kim loại quý thế giới đã tăng 36 USD/ounce, lên mức cao kỷ lục ở 3.722 USD/ounce. Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đưa ra dự báo giá vàng thế giới có thể lên 4.000 USD/ounce vào quý 3/2026. Sau giai đoạn thế giới tích lũy dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce kể từ tháng 5, giá vàng đã bứt phá rõ rệt trong nhịp tăng mới nhất của xu hướng dài hạn. Các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ, bao gồm nhu cầu trú ẩn an toàn từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, đồng thời kết hợp với các yếu tố thanh khoản gia tăng trước bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ kỳ họp Ủy ban thị trường Mở (FOMC) tháng 9.

Động lực tăng giá mới đáng chú ý là sự tham gia tích cực của nhà đầu tư Trung Quốc, thể hiện qua việc lượng tồn kho vàng tại Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE) đã tăng gấp đôi trong vòng hai tháng qua. "Về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá cũng cho tín hiệu tăng sau khi vàng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 3.500 USD/ounce một cách dứt khoát. Do đó, chúng tôi nâng dự báo giá vàng lên 3.700 USD/ounce vào quý 4/2025 và 4.000 USD/ounce vào quý 3/2026", ông Suan Teck Kin chia sẻ.

Giá bạc cũng liên tục tăng cao tạo đỉnh mới trong ngày 22.9. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đã 3 lần tăng giá bạc trong ngày với tổng mức tăng khoảng 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, giá mua lên 1,68 triệu đồng/lượng, bán ra 1,72 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý tăng giá mua vào 1,671 triệu đồng, bán ra 1,723 triệu đồng… So với đầu tháng 9, giá bạc đã tăng tổng cộng 155.000 đồng/lượng, tương đương tăng gần 10%. Giá bạc trên thị trường thế giới tăng mạnh lên 43,69 USD/ounce, so với đầu năm đã tăng gần 14 USD/ounce, tương mức đi lên 46%.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 22.9.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng lên sát đỉnh

Giá vàng hôm nay 22.9.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng lên sát đỉnh

Giá vàng trong nước không thay đổi dù kim loại quý trên thế giới tăng lên sát mức đỉnh 3.700 USD/ounce.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá bạc SJC Bảo Tín Minh Châu Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận