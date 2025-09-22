Giá vàng, bạc tăng vọt

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 131,6 triệu đồng, bán ra 133,6 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng mỗi lượng 600.000 đồng, lên 131,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 133,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 131 triệu đồng chiều mua vào, bán ra tăng 600.000 đồng, lên 133,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng từ 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 127,8 triệu đồng, bán ra 130,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,3 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 130,1 triệu đồng…

Giá vàng tăng thêm 600.000 đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 11,5 triệu đồng/lượng. Vàng trong nước tăng cùng chiều thế giới. Kim loại quý thế giới đã tăng 36 USD/ounce, lên mức cao kỷ lục ở 3.722 USD/ounce. Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) đưa ra dự báo giá vàng thế giới có thể lên 4.000 USD/ounce vào quý 3/2026. Sau giai đoạn thế giới tích lũy dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce kể từ tháng 5, giá vàng đã bứt phá rõ rệt trong nhịp tăng mới nhất của xu hướng dài hạn. Các yếu tố nền tảng tiếp tục hỗ trợ, bao gồm nhu cầu trú ẩn an toàn từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, đồng thời kết hợp với các yếu tố thanh khoản gia tăng trước bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ kỳ họp Ủy ban thị trường Mở (FOMC) tháng 9.

Động lực tăng giá mới đáng chú ý là sự tham gia tích cực của nhà đầu tư Trung Quốc, thể hiện qua việc lượng tồn kho vàng tại Sàn Giao dịch hàng hóa Thượng Hải (SHFE) đã tăng gấp đôi trong vòng hai tháng qua. "Về mặt kỹ thuật, biểu đồ giá cũng cho tín hiệu tăng sau khi vàng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 3.500 USD/ounce một cách dứt khoát. Do đó, chúng tôi nâng dự báo giá vàng lên 3.700 USD/ounce vào quý 4/2025 và 4.000 USD/ounce vào quý 3/2026", ông Suan Teck Kin chia sẻ.

Giá bạc cũng liên tục tăng cao tạo đỉnh mới trong ngày 22.9. Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ đã 3 lần tăng giá bạc trong ngày với tổng mức tăng khoảng 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần qua, giá mua lên 1,68 triệu đồng/lượng, bán ra 1,72 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý tăng giá mua vào 1,671 triệu đồng, bán ra 1,723 triệu đồng… So với đầu tháng 9, giá bạc đã tăng tổng cộng 155.000 đồng/lượng, tương đương tăng gần 10%. Giá bạc trên thị trường thế giới tăng mạnh lên 43,69 USD/ounce, so với đầu năm đã tăng gần 14 USD/ounce, tương mức đi lên 46%.