Xem nhanh 12h: Diện mạo Bình 'Kiểm' ngày hầu tòa | Siêu bão Ragasa có thực sự tàn phá như Yagi?
TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
23/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 23.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý: Bình 'kiểm' lại hầu tòa; cập nhật thông tin bão số 9 (Ragasa); Nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương bị mời làm việc;...

Xem nhanh 12h ngày 23.9 có những nội dung chính sau: 

Diện mạo trùm giang hồ Bình 'kiểm' khi hầu tòa

Sáng 23.9, TAND khu vực 7 (tại TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (hay còn gọi là Bình "Kiểm", 55 tuổi) cùng 13 bị cáo khác về các tội liên quan vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc. 

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ hầu tòa

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Siêu bão Ragasa, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông với sức gió cấp 17, dự báo sẽ suy yếu khi tiến vào đất liền Việt Nam và ít khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi lên tới 450 mm.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

