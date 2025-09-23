Xem nhanh 12h: Diện mạo Bình 'Kiểm' ngày hầu tòa | Siêu bão Ragasa có thực sự tàn phá như Yagi?

Xem nhanh 12h ngày 23.9 có những nội dung chính sau:

Diện mạo trùm giang hồ Bình 'kiểm' khi hầu tòa

Sáng 23.9, TAND khu vực 7 (tại TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đức Bình (hay còn gọi là Bình "Kiểm", 55 tuổi) cùng 13 bị cáo khác về các tội liên quan vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Siêu bão Ragasa, được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông với sức gió cấp 17, dự báo sẽ suy yếu khi tiến vào đất liền Việt Nam và ít khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi lên tới 450 mm.

