Bão Ragasa gây thiệt hại tại Trung Quốc, bão Bualoi tiến đến Philippines

Tại TP.Dương Giang, hơn 10.000 cây xanh bị hư hại, cành cây trôi nổi trên các con phố ngập nước. Dương Giang nhật báo đưa tin gần nửa triệu hộ dân tại thành phố bị mất điện. Các tuyến phố ở TP.Châu Hải bị ngập nên lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền hơi để giải cứu những cư dân bị mắc kẹt.

Liên lạc với người dân trên một số hòn đảo thuộc TP.Giang Môn đã bị cắt đứt. Hơn 2 triệu người tại Quảng Đông đã sơ tán trước khi bão đổ bộ vào chiều 24.9. Chưa có thông tin thiệt hại về người.

Cây cối bị đổ gãy do bão Ragasa tại TP.Dương Giang hôm 25.9 Ảnh: AFP

Trong khi đó, bão Bualoi đang mạnh dần và dự kiến đổ bộ vùng Bicol của Philippines vào chiều hoặc tối 26.9, trước khi quét qua phía nam khu vực Luzon vào ngày 27.9. Theo tờ The Philippine Star, bão có sức gió lên đến 110 km/giờ, giật 135 km/giờ vào trưa 25.9. Dự báo bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ, nhưng mạnh trở lại khi đi vào Biển Đông, hướng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) và VN.