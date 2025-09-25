Bão Ragasa gây lũ quét chết người tại Đài Loan

Theo Reuters, trước đó có thông tin 14 người thiệt mạng và 152 người mất tích, nhưng số liệu đã được điều chỉnh. Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan Trác Vinh Thái ngày 24.9 chỉ đạo điều tra về những sai sót trong lệnh sơ tán tại huyện Hoa Liên liên quan sự cố tràn hồ chắn trên. Cùng ngày, theo Đài CNA, cơ quan chức năng kêu gọi người dân tại Quang Phục ngừng dọn dẹp để sơ tán đến thị trấn Thụy Tuệ gần đó nhằm tránh nguy cơ hồ Mã Thái An lại tràn bờ do mưa lớn.

Một tuyến đường tại huyện Hoa Liên (Đài Loan) bị ngập trong bùn sau trận lũ ẢNH: AFP

Tại Hồng Kông, toàn bộ chuyến bay hạ cánh và cất cánh đã bị hủy từ tối 23.9, khiến khoảng 140.000 hành khách bị ảnh hưởng. Theo tờ South China Morning Post, có 82 trường hợp bị thương phải chữa trị do ảnh hưởng của cơn bão. Hồng Kông ghi nhận ít nhất 698 trường hợp cây đổ, một trường hợp sạt lở và 16 trường hợp bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão, bên cạnh 869 người đã tìm nơi lánh nạn tại 50 điểm trú ẩn tạm thời. Trước khi bão tiến đến gần, Hồng Kông đã sơ tán gần 80% máy bay tại 4 sân bay chính đến Trung Quốc đại lục và những nơi khác.