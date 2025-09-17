Đài Loan trình làng tên lửa đầu tiên sản xuất chung với Mỹ

Trước Triển lãm Công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng Đài Loan (từ ngày 18 - 20.9), Viện khoa học và công nghệ Trung Sơn (NCSIST-Đài Loan) ngày 17.9 trình làng tên lửa Barracuda-500, loại tên lửa hành trình tự động và chi phí thấp được thiết kế bởi công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Anduril Industries (Mỹ), theo Reuters.

Barracuda-500 được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Úc ở Avalon (Úc) ngày 25.3.2025 ẢNH: REUTERS

NCSIST mô tả Barracuda-500 được thiết kế để tấn công theo nhóm vào tàu chiến trên biển, hoạt động tương tự như máy bay không người lái (UAV) tự sát. Thông qua chuyển giao công nghệ, NCSIST có kế hoạch sản xuất hàng loạt loại tên lửa này tại Đài Loan.

NCSIST từ chối cung cấp thông tin chi tiết như mốc thời gian hoặc số lượng sản xuất dự kiến.

"Đây là một nỗ lực mới. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng năng lực quân sự của riêng mình nhanh chóng và hiệu quả hơn, kết hợp các công nghệ mới nhất", ông Li Shih-chiang, Chủ tịch NCSIST, nói với Reuters.

Ông Li cho biết mục tiêu của Đài Loan là xây dựng toàn bộ dây chuyền sản xuất tại địa phương và duy trì chi phí cho mỗi tên lửa dưới 216.493 USD.

Chủ tịch NCSIST khẳng định để đối phó với một cuộc xung đột tiềm tàng, thì "tất cả khả năng phục hồi của chúng ta phải được xây dựng trên hòn đảo này".

Ông Li cho biết NCSIST sẽ ký 2 hợp đồng và 6 biên bản ghi nhớ với 6 công ty Mỹ và Canada trong vài ngày tới. Đài Loan đã đặt mục tiêu chi 5% GDP cho quân sự vào năm 2030 và mong muốn nhận được sự hỗ trợ quốc tế lớn hơn ngoài Mỹ.

Hồi tháng 6, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho biết rằng ông sẽ tăng cường hợp tác an ninh và hướng tới phát triển, sản xuất vũ khí chung với Mỹ. Mỹ hiện là nhà tài trợ quốc tế và nhà cung cấp vũ khí quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức.