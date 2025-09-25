Xem nhanh 12h: Quá trình sản xuất vàng ‘chui’ tại SJC | Sự nghiệp trước ồn ào của Ngũ Hổ Tướng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Tổng giám đốc SJC sản xuất ‘chui’ 6.255 lượng vàng như thế nào?

Sáng nay 25.9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi liên quan đến cựu Tổng giám đốc SJC và nhiều lãnh đạo, nhân viên của công ty. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30.9, do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng

Ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Ragasa) đang khiến nhiều khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, hứng chịu mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 70 – 150 mm, có nơi trên 250 mm. Hệ thống thoát nước được cảnh báo sẽ quá tải, nguy cơ ngập úng tại các khu dân cư và đường phố. Trong khi đó, khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng và ngoài khơi vịnh Bắc bộ ghi nhận gió mạnh cấp 7 – 9, giật cấp 10 – 11, sóng cao 3 – 5 mét, biển động dữ dội.

Vụ cặp đôi cướp giật điện thoại của người khuyết tật: Bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt, nghi phạm tham gia vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An.

‘Bánh dẻo thị phi’: Từ món ăn Trung thu đến cơn sốt mạng xã hội

Hàng loạt video hướng dẫn cắt bánh, cách thưởng thức độc đáo khiến chiếc bánh trung thu quen thuộc bỗng chốc trở thành 'bánh dẻo thị phi' - tâm điểm của những cuộc bàn tán sôi nổi.

