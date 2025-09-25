Áp giải cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và 15 bị cáo ra xét xử

Sáng 25.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) và 15 bị cáo khác do sai phạm tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 95 tỉ đồng.



Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bị cáo Lê Thúy Hằng bị đưa ra xét xử về tội "tham ô tài sản", và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên còn có 4 bị cáo: Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận).

5 bị cáo bị xét xử tội tham ô tài sản là: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ Cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ Cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung).

Các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại SJC lần lượt bị áp giải vào tòa chờ xét xử sơ thẩm ẢNH: NHẬT THỊNH

6 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri), Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC).

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.