Xét xử cựu Tổng giám đốc SJC và 15 đồng phạm

Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) bị đưa ra xét xử về tội "tham ô tài sản", và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên còn có 4 bị cáo: Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận).

5 bị cáo bị xét xử tội tham ô tài sản là: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung).

6 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri), Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC).

Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa.

Cựu Tổng giám đốc SJC hưởng lợi hơn 73,5 tỉ đồng

Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 10.2021- 9.2024, bị cáo Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp. Bị cáo Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo buộc khẳng định bị cáo Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc thực hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho bị cáo Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bị cáo Hằng chỉ đạo bị cáo Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỉ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra cựu Tổng giám đốc SJC đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng. Bị cáo Hằng cũng chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14.6 - 27.8.2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và Phòng kinh doanh vàng SJC đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định bị cáo Hằng chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỉ đồng; chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC chi nhánh miền Trung, chiếm hưởng hơn 2,1 tỉ đồng.

Về hành vi tham ô, theo cáo trạng, tổng số tiền bị cáo Hằng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng, riêng bị cáo này hưởng lợi hơn 8,7 tỉ đồng.