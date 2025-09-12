Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa

Phan Thương
Phan Thương
12/09/2025 07:57 GMT+7

Cuối tháng 9, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Ngày 25.9 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

TP.HCM: Cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa- Ảnh 1.

Cựu Tổng giám đốc SJC sắp hầu tòa về 2 tội danh 'tham ô tài sản' và 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'

ẢNH: C.T.V

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa có các kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, Nguyễn Huy Khánh, Phạm Văn Hiền, Nguyễn Việt Hà.

Trong vụ án này, Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) có 6 luật sư bào chữa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Lê Thúy Hằng bị truy tố về tội tham ô tài sản, và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh trên còn có bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận).

Ngoài cựu Tổng giám đốc SJC, còn có các bị cáo bị xét xử tội tham ô tài sản là: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu Kế toán SJC Chi nhánh miền Trung).

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Gây thiệt hại Nhà nước 95 tỉ đồng

Theo cáo buộc, từ khoảng tháng 10.2021- 9.2024, bị cáo Lê Thúy Hằng đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận, Chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định, chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất hợp pháp. Bà Hằng bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỉ đồng.

Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cáo buộc khẳng định, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc thực hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC Trần Tấn Phát.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công lại số vàng bị móp méo theo yêu cầu của NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại hơn 74 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỉ đồng.

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, cựu Tổng giám đốc SJC đã chỉ đạo Giám đốc SJC Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 15 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng.

Bà Hằng cũng chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SJC Hải Phòng, Giám đốc Chi nhánh SJC miền Trung và Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng. Phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Từ ngày 14.6 - 27.8.2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, miền Trung và phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Đối với hành vi tham ô tài sản, cáo trạng xác định, bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng trị giá hơn 8,4 tỉ đồng; chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SJC miền Trung lập khống, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC Chi nhánh miền Trung, chiếm hưởng hơn 2,1 tỉ đồng. 

Ở hành vi tham ô, theo cáo trạng, tổng số tiền bà Hằng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt là hơn 11 tỉ đồng, riêng bà Hằng hưởng hơn 8,7 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 30.9.2025.

