Thời sự

Vụ người khuyết tật tử vong sau khi bị cướp giật điện thoại: Bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt

Bắc Bình
Bắc Bình
24/09/2025 21:47 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt, nghi phạm tham gia vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại P.Long An.

Tối 24.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ở xã Mỹ An, Tây Ninh - trước đây là H.Thủ Thừa, Long An). Đạt là nghi phạm cùng "người tình" cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật.

Nạn nhân bị cướp giật điện thoại đã tử vong sau đó trong tư thế treo cổ. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đạt tại thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 47 ngày 21.9, bà N.T.T.T (46 tuổi, ở P.Long An), là người khuyết tật ngồi bán thịt heo, rau củ trước nhà. Lúc này, một đôi nam nữ đi xe máy đến giả vờ hỏi mua ổi. Bất ngờ, người nữ giật chiếc điện thoại của bà T. để trên bàn, rồi nam thanh niên điều khiển xe bỏ chạy.

Đến sáng 22.9, gia đình phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Chiều 23.9, người thân vừa lo hậu sự, vừa đến công an trình báo sự việc.

Vụ cặp đôi cướp giật điện thoại của người khuyết tật: Bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ vài giờ sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an P.Long An bắt giữ Thị Trúc (32 tuổi, thường trú xã Hòa Hưng, An Giang - trước đây là H.Giồng Riềng, Kiên Giang), nghi phạm cướp giật điện thoại của bà T.

Theo cơ quan điều tra, sau khi biết Trúc bị bắt, Nguyễn Tiến Đạt - người điều khiển xe máy trong vụ cướp giật đã đón xe buýt đi TP.HCM, lang thang qua nhiều phường để tránh bị phát hiện. Sau đó, Đạt ra Bến xe Miền Tây, bắt xe khách về tỉnh Đồng Tháp và lẩn trốn tại nhà cậu ruột.

- Ảnh 2.

Sau khi Đạt xuống xe khách thì bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh khống chế, bắt giữ

ẢNH: CTV

Đạt có ý định chạy trốn qua biên giới để thoát thân. Tuy nhiên, mọi hành tung của Đạt đã bị các tổ công tác theo dõi chặt chẽ. Đến chiều tối 24.9, khi Đạt vừa xuống xe khách trở lại tỉnh Tây Ninh, thì bị lực lượng trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đạt khai sau khi cướp giật điện thoại của bà T., Đạt mang đi cầm cố lấy 300.000 đồng, dùng mua thẻ cào điện thoại 20.000 đồng và mua nước ngọt cho Trúc, phần còn lại Đạt giữ để thuê nhà nghỉ.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Đạt và Trúc để điều tra, làm rõ vụ cướp giật nói trên.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật Cướp giật điện thoại tử vong treo cổ Tây Ninh bắt giữ
