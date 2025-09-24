Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Làm rõ vụ người khuyết tật tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị cướp giật điện thoại

Bắc Bình
Bắc Bình
24/09/2025 17:57 GMT+7

Ngày 24.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là một phụ nữ bị khuyết tật, người này được phát hiện tử vong sau đó trong tư thế treo cổ.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, khoảng 17 giờ 47 ngày 21.9, bà N.T.T.T (46 tuổi, là người khuyết tật) đang ngồi ở sạp thịt heo, trái cây trước nhà riêng thuộc khu phố Hướng Bình 1, P.Long An, Tây Ninh, thì bị một đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận. Người nữ ngồi sau xe máy giả vờ mua ổi, bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng của bà T., rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đến sáng 22.9, gia đình phát hiện bà T. tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ. Do nạn nhân bị khuyết tật bẩm sinh, lại có bệnh lao phổi nên gia đình lo hậu sự trước, đến ngày 23.9 mới trình báo công an.

Theo cơ quan công an, qua làm việc bước đầu, Thị Trúc (32 tuổi, nơi thường trú H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - nay là xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) khai nhận, khoảng 11 giờ ngày 21.9, Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ở xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh - trước đây là H.Thủ Thừa, tỉnh Long An) điều khiển xe máy chở Trúc đi từ ấp 4, xã Mỹ An, Tây Ninh đến một nhà nghỉ ở P.Long An để thuê phòng. Tại nhà nghỉ, Đạt bàn bạc và rủ Trúc đi tìm tài sản để chiếm đoạt, Đạt sẽ lựa chọn địa điểm. Trúc đồng ý.

- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Tiến Đạt

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Làm rõ vụ người khuyết tật treo cổ tử vong sau khi bị cướp điện thoại - Ảnh 1.

Thị Trúc là nghi phạm giật điện thoại của nạn nhân

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 17 giờ ngày 21.9, Đạt và Trúc trả phòng. Đạt chạy xe máy chở Trúc chạy lòng vòng ở P.Long An tìm tài sản chiếm đoạt. Chạy được một đoạn khoảng 100 m, Đạt nói với Trúc có điện thoại của người phụ nữ đang ngồi chơi, kêu Trúc giả vờ mua đồ rồi giật điện thoại, Trúc đồng ý.

Đạt quay đầu xe, chạy đến chỗ sạp chỗ bà T. ngồi, dừng xe lại nhưng vẫn để xe nổ máy. Trúc giả vờ lựa ổi và nói với bà T. bán cho 1 kg ổi. Bà T. đang ngồi xem điện thoại và trả lời không có cân. Trúc khai, bà T. nói ngọng nên Trúc nghe không rõ. Phát hiện bà T. bị khuyết tật, không có khả năng kháng cự, Trúc giật điện thoại, rồi lên xe, Đạt tăng ga bỏ chạy.

Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ, cầm cố chiếc điện thoại lấy 300.000 đồng, rồi cả 2 đến nhà nghỉ khác thuê ở.

Đến khoảng 9 giờ ngày 23.9, Đạt kêu Trúc vô Bệnh viện đa khoa Long An để tìm tài sản lấy trộm, Trúc không đồng ý thì Đạt bỏ đi. Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương truy tìm Nguyễn Tiến Đạt.

Phẫn nộ cặp đôi cướp điện thoại của người khuyết tật: Bắt 1 nghi phạm

Bà T. từ nhỏ mắc bệnh bại liệt dẫn đến liệt cứng tay chân, động kinh và chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, không có khả năng tự phục vụ. Bà T. sống cùng mẹ ruột đã cao tuổi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ người phụ nữ khuyết tật tử vong trong tư thế treo cổ sau khi bị cướp giật điện thoại.

