Xe khách giường nằm va chạm xe máy, 1 người tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/09/2025 09:58 GMT+7

Chiếc xe khách giường nằm chạy trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ va chạm xe máy đi cùng chiều làm 1 nam thanh niên ngã ra đường, bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Khuya 23.9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 47H-058.xx (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP.HCM về tỉnh Lâm Đồng.

Xe khách giường nằm va chạm xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: H.G

Đến đoạn qua xã Đồng Phú (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 93L2-59.xx do 2 nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi chở nhau, đi cùng chiều.

Cú va chạm bất ngờ khiến cả 2 ngã ra đường. Một người bị bánh xe khách cán qua người, tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy hư hỏng nặng. 

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

