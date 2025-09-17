Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

TP.HCM: Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông trên quốc lộ 13

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/09/2025 14:09 GMT+7

Thiếu niên 16 tuổi đi xe máy trên quốc lộ 13 thì xảy ra va chạm với xe ô tô khiến em này ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Ngày 17.9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Phú Lợi (phường Hiệp Thành, tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM khiến một thiếu niên 16 tuổi tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông trên quốc lộ 13 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, em T.H.T.P (16 tuổi, ngụ TP.HCM) lái xe máy biển số 93CA - 014.xx, đi trên quốc lộ 13. Khi đến đoạn gần Trạm thu phí Suối Giữa (phường Phú Lợi ) thì xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô biển số 61C – 210.xx khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Thiếu niên 16 tuổi tử vong sau tai nạn giao thông trên quốc lộ 13 - Ảnh 2.

Người thân của em P. khóc nấc bên hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: C.T.V

Tài xế ô tô tiếp tục chạy thêm hơn 500 m thì dừng lại, sau đó đến cơ quan công an trình diện. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm gần sát xe máy, trong làn đường dành cho ô tô.

Theo một số người dân cho biết, em P. đang học tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (gần hiện trường), khi đang trên đường đi học về thì không may xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến thiếu niên 16 tuổi tử vong đang được cơ quan chức năng TP.HCM tiếp tục làm rõ.

