Đắk Lắk: Xe máy va chạm xe đạp điện, 1 học sinh lớp 10 tử vong

Ngày 15.9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ va chạm giao thông xảy ra trên QL26. Tai nạn khiến 1 học sinh tử vong và 2 người bị thương.

Va chạm giao thông khiến 1 học sinh tử vong trên QL26 (Đắk Lắk) ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, anh Y.D.N (37 tuổi) chạy xe máy chở theo anh Y.V.N (18 tuổi) lưu thông theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk trên QL26.

Khi đến đoạn đường P.Tân An (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ), xe máy va chạm với xe đạp điện do em N.S.N (học sinh lớp 10, trẻ mồ côi ở Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều, đang rẽ trái sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến 3 người văng một đoạn xa, xe máy tiếp tục trượt dài trúng 1 xe ô tô đang đậu sát lề đường, hướng ngược lại.

Sau đó, người dân nhanh chóng đưa 3 người bị thương đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, em N.S.N đã tử vong.