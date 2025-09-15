Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Xe máy va chạm xe đạp điện, 1 học sinh lớp 10 tử vong

Hữu Tú
Hữu Tú
15/09/2025 17:49 GMT+7

Vụ va chạm giao thông xảy ra giữa xe máy và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến 1 học sinh tử vong, 2 người khác bị thương.

Ngày 15.9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ va chạm giao thông xảy ra trên QL26. Tai nạn khiến 1 học sinh tử vong và 2 người bị thương.

Đắk Lắk: Va chạm giao thông, 1 học sinh tử vong - Ảnh 1.

Va chạm giao thông khiến 1 học sinh tử vong trên QL26 (Đắk Lắk)

ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 35 phút cùng ngày, anh Y.D.N (37 tuổi) chạy xe máy chở theo anh Y.V.N (18 tuổi) lưu thông theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk trên QL26.

Khi đến đoạn đường P.Tân An (thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ), xe máy va chạm với xe đạp điện do em N.S.N (học sinh lớp 10, trẻ mồ côi ở Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều, đang rẽ trái sang đường.

va chạm mạnh khiến 3 người văng một đoạn xa, xe máy tiếp tục trượt dài trúng 1 xe ô tô đang đậu sát lề đường, hướng ngược lại.

Sau đó, người dân nhanh chóng đưa 3 người bị thương đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, em N.S.N đã tử vong.

Tin liên quan

Đắk Lắk: 2 nhóm thanh niên đánh nhau, 1 người tử vong

Đắk Lắk: 2 nhóm thanh niên đánh nhau, 1 người tử vong

Tối 13.9, tại một quán cà phê ở xã Tam Giang, Đắk Lắk (H.Krông Năng, Đắk Lắk cũ), hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau khiến một người bị thương nặng, tử vong sau đó.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong học sinh va chạm QL26 Đắk Lắk
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận