Người mẹ mong làm rõ vụ con trai tử vong sau va chạm với xe gom rác trong trường học

Ngày 11.9, chị N.T.B.T (35 tuổi, trú tại xã Ia Rvê, thuộc H.Ea Súp, Đắk Lắk cũ) vừa khóc vừa nhắc lại chuyện con trai T.M.T (lớp 6) không may qua đời sau khi va chạm với xe thu gom rác trong khuôn viên trường nội trú. Chị T. mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Chị T. cho biết, sau khi ly hôn, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nên chị phải làm nhiều công việc để lo cho 3 con nhỏ học hành. Năm nay, chị gửi cháu T. đến học tập tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (P.Thành Nhất, Đắk Lắk - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

"T. là một người con ngoan, hiểu chuyện và biết phụ giúp cho ông bà ngoại chăm sóc hai em nhỏ. Ngày khai giảng, con năn nỉ tôi đến trường xem con đánh trống nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không đến được…", chị T. xúc động.

Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 6.9, thầy giáo gọi cho chị T. báo tin cháu gặp nạn và cấp cứu tại bệnh viện. Vượt đường xa hơn 3 giờ đồng hồ, chị T. nhận tin từ bác sĩ, con trai đã không qua khỏi trước khi vào bệnh viện.

Sau đó, chị đề nghị được xem lại camera giám sát tại trường. Tuy nhiên, người làm việc với chị trả lời tại khu vực cháu T. gặp nạn và xe thu gom rác không có camera giám sát.

"Nhà trường và đơn vị xe thu gom rác đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu. Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của nhà trường. Sau vụ việc, nhà trường hứa với gia đình tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng", chị T. cho hay.

