Kỷ luật cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 'tự nguyện' nghỉ học

Ngày 4.9, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk, đơn vị vừa có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (P.Tân An, Đắk Lắk - thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Cụ thể, bà Huỳnh Thị Kim Huệ với trách nhiệm là hiệu trưởng đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ có nhiều vi phạm trong quá trình công tác tại Trường THPT Cao Bá Quát (Đắk Lắk) ẢNH: C.T.V

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào tháng 5.2025, Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận định việc 16 học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát nghỉ học từ tháng 9.2024 đến tháng 4.2025 là sai quy định. Trong đó, có 5 học sinh xin được bảo lưu kết quả học tập; 1 học sinh đi học lại từ ngày 12.5 là em H.G.B.

Khi em H.G.B "tự nguyện" làm đơn bảo lưu kết quả xin đi học lại thì bị bà Huệ trả lời: "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi, sao mà đi học lại được".

Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh đi học lại và tất cả đều đậu tốt nghiệp THPT. Trong đó, em H.G.B đã trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.