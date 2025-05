Xác minh vụ học sinh 'tự nguyện' nghỉ học: Hiệu trưởng nói 'có thi cũng không đậu'

Ngày 13.5, tin từ Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tổ xác minh tiếp tục làm rõ các nội dung về việc học sinh lớp 12 nghỉ học tại Trường THPT Cao Bá Quát để củng cố hồ sơ, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó, Sở GD-ĐT đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk kết quả xác minh ban đầu về nội dung thông tin báo chí phản ánh tại trường này.

Theo đó, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã thành lập tổ xác minh làm việc tại Trường THPT Cao Bá Quát từ ngày 10 – 11.5 .

Chưa thi tốt nghiệp, hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu"

Tổ xác minh trên đã làm việc với 3 giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 12 của Trường THPT Cao Bá Quát, gồm: cô Nguyễn Thị Thanh Hà, GVCN lớp 12A10; thầy Nguyễn Văn Sự, GVCN lớp 12A8; thầy Hồ Anh Tuấn, GVCN lớp 12A9; học sinh H.G.B (lớp 12A10) cùng mẹ của em là bà H.M.B.

Qua làm việc với học sinh H.G.B và mẹ của em là bà H.M.B, tổ xác minh cho biết ngày 16.4, cô Nguyễn Thị Thanh Hà mời học sinh H.G.B và mẹ của em gặp trao đổi về tình hình học tập của học sinh. Hiệu trưởng cũng tham gia cuộc gặp.

Tại đây, cô hiệu trưởng nói: "Qua điểm kiểm tra giữa kỳ thấy môn toán 4,8 và có nhiều giáo viên bộ môn phản ánh học yếu, nên có thi cũng không đậu. Cô không có nhiều thời gian để gặp học sinh và phụ huynh".

Còn GVCN nói: "Em nghỉ học hay tiếp tục học". Học sinh viết đơn xin nghỉ học và mẹ học sinh ký vào đơn, giáo viên ký xác nhận.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk tiếp tục xác minh việc học sinh lớp 12 nghỉ học tại Trường THPT Cao Bá Quát ẢNH: C.T.V

Ngày 17.4, mẹ học sinh có nhắn tin cho GVCN xin cho H.G.B đi học lại. Cô giáo nhắn tin trả lời: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Mẹ học sinh nhắn tin lại: "Sao duyệt nhanh thế. Hôm qua mình mẹ không thuyết phục được em H.G.B. Về nhà cả nhà đều động viên em H.G.B nên em đã đổi ý muốn đi học lại. Mong cô hội ý lại với cô hiệu trưởng với ạ".

Ngày 29.4, H.G.B và mẹ lên gặp cô hiệu trưởng xin đi học lại thì cô hiệu trưởng trả lời: "Không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu, nhà trường xóa sổ rồi, sao mà đi học lại được".

Ngày 5.5, em H.G.B có gửi đơn xin đi học lại bằng đường bưu điện, sau đó GVCN mời H.G.B và mẹ em lên gặp GVCN. Cô GVCN nói H.G.B viết đơn xin học lại và đề cập đến đơn xin nghỉ học ngày 16.4 là tự nguyện.

Tổ xác minh làm việc với cô Nguyễn Thị Thanh Hà, được cô cho biết học sinh H.G.B đi học không chuyên cần, đau dạ dày, ăn no hay đói cũng đau; số ngày nghỉ học là 14 (tính đến ngày 16.4.2025). Nhiều lần học sinh xin nghỉ học với lý do đau ốm, nhưng có một số lần không trung thực nên GVCN yêu cầu mẹ và em H.G.B lên gặp cô hiệu trưởng để báo cáo việc ốm đau của H.G.B.

Ngày 16.4, GVCN và hiệu trưởng có gặp học sinh và mẹ của học sinh tại nhà trường trao đổi về việc học tập của em H.G.B. Sau đó em H.G.B muốn nghỉ học, nên GVCN hướng dẫn em H.G.B viết đơn bảo lưu kết quả để sang năm học lại.

Ngày 17.4, phụ huynh có nhắn tin cho GVCN xin cho H.G.B đi học lại nhưng cô trả lời "không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt".

Ngày 5.5, học sinh gửi đơn xin học lại thì ngày 8.5, GVCN yêu cầu học sinh viết đơn, sau khi viết xong GVCN thấy chưa hợp lý thì yêu cầu học sinh viết lại để đảm bảo tính hợp lý khi trường xin Sở GD-ĐT mở khóa đăng ký thi tốt nghiệp.

"Hiệu trưởng nói gì đó học sinh thấy buồn, nghỉ học"

Tổ xác minh làm việc với thầy Nguyễn Công Sự, GVCN lớp 12A8 có em Y.T.A xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập. Thầy Sự thông tin, học sinh Y.T.A đã nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình; GVCN biết, khuyên nhủ cố gắng học tập.

Ngày 8.4, hiệu trưởng, GVCN gặp học sinh Y.T.A và mẹ học sinh trao đổi việc học tập và động viên học sinh cố gắng học tập và đi học phụ đạo đầy đủ.

Ngày 11.4, sau khi đi học buổi sáng về, Y.T.A đã nhắn tin cho GVCN xin nghỉ học và không đến trường học kể từ ngày hôm đó. Ngày 14.4, GVCN đã hướng dẫn học sinh viết đơn theo mẫu (thầy giáo tải về trên mạng) nhằm bảo lưu kết quả học tập để năm sau tiếp tục học lại.

Ngày 10.5, GVCN thông báo cho học sinh Y.T.A và cha mẹ học sinh đến trường làm việc với tổ xác minh, nhưng học sinh nhắn tin với GVCN là "em cũng đi làm rồi, chủ họ không cho, em sợ mất việc". Còn cha mẹ học sinh do bận việc riêng nên cũng không có mặt.

Ngoài ra, tổ xác minh cũng làm việc với thầy Hồ Anh Tuấn, GVCN lớp 12A9, lớp có 3 học sinh nghỉ học là Y.K.N, Đ.Q.T và H.Y.M.

Học sinh Y.K.N vắng học 9 buổi trong tháng 2.2025 do phẫu thuật ở bệnh viện, tháng 3.2025, nằm viện 13 ngày. Do sức khỏe yếu nên đến ngày 25.3, học sinh Y.K.N viết đơn xin bảo lưu kết quả để năm sau xin học lại. Đơn xin bảo lưu do GVCN hướng dẫn và đã được hiệu trưởng phê duyệt và cho phép nghỉ học.

Đối với học sinh Đ.Q.T, nhận thấy học sinh này có nguy cơ rớt tốt nghiệp cao, ngày 15.4, GVCN đã dẫn học sinh lên gặp hiệu trưởng để trao đổi việc học tập.

Sau cuộc gặp với hiệu trưởng thì học sinh Đ.Q.T về lớp lấy cặp đi về, nghỉ học luôn từ ngày 15.4 và không có đơn xin nghỉ học.

Ngày 16.4, GVCN đã gọi điện cho mẹ học sinh Đ.Q.T trao đổi và tư vấn cho học sinh T. quay lại lớp để học tập, nhưng phụ huynh nói em T. buồn lắm nên không muốn đi học nữa, do cô hiệu trưởng có nói gì đấy nên T. buồn không đi. Hiện học sinh T. đã đi làm tại Đồng Nai.

Đối với học sinh H.Y.M, qua xác minh, ngày 25.4, sau khi học phụ đạo thấy yếu nên học sinh xin bảo lưu kết quả. GVCN đã động viên, tư vấn học sinh tiếp tục học nhưng học sinh vẫn muốn nghỉ. Sau đó, GVCN hướng dẫn học sinh làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập cho học sinh này.

Sở nhận định nhà trường làm sai quy định

Qua xác minh, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết có 16 học sinh lớp 12 Trường THPT Cao Bá Quát nghỉ học từ tháng 9.2024 đến tháng 4.2025. Trong đó, có 5 học sinh xin được bảo lưu kết quả học tập; 1 học sinh đi học lại từ ngày 12.5 là em H.G.B.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận định Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15.9.2020 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh nhưng GVCN tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập dẫn đến các em viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.

Sở này cũng cho rằng đơn bảo lưu kết quả học tập của học sinh có xác nhận của GVCN và của hiệu trưởng là không đúng quy định theo Thông tư số 32/2020/TT- BGDĐT. Trách nhiệm thuộc về GVCN có các em học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập và hiệu trưởng xác nhận tại đơn bảo lưu.