Thời sự

Đồng Nai: Một người tử vong trong tư thế treo cổ phía sau văn phòng công ty

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/08/2025 20:30 GMT+7

Gọi mãi không được, một số người bạn đã phá cửa đi vào phòng ngủ của nam thanh niên thì phát hiện người này đã tử vong ở tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh.

Ngày 17.8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an P.Bình Phước điều tra vụ một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh của phòng ngủ nằm phía sau văn phòng một công ty có địa chỉ ở khu phố Tiến Hưng 2 (phường Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người bạn đến phòng của R.C.G (18 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), nằm phía sau văn phòng một công ty tuyển dụng lao động (cùng trong một ngôi nhà), trên đường ĐT.741 đoạn thuộc khu phố Tiến Hưng 2, phường Bình Phước (xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) tìm G. nhưng không thấy. Sau đó, qua kiểm tra thì thấy căn phòng của G. chốt cửa bên trong.

Đồng Nai: Một người tử vong trong tư thế treo cổ phía sau văn phòng công ty- Ảnh 1.

Căn nhà - nơi phát hiện vụ việc

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thấy sự việc bất thường nên mọi người đã phá cửa vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện G. đã tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh, nên trình báo cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 16.8, G. cùng ăn nhậu với một số người bạn, khuya thì trở về phòng ngủ, đến sáng mọi người không liên hệ được với G. nên đi tìm thì phát hiện sự việc.

Nguyên nhân vụ việc nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

treo cổ tử vong Bình Phước Đồng Nai Điều Tra tử vong trong tư thế treo cổ
