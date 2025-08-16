Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở TP.HCM: Nghi phạm khai gì?

Ngọc Lê - Trần Kha
16/08/2025 17:14 GMT+7

Khi vừa bị bắt, Tính khai đã tự mua dao, đặt cuốc xe với giá 45.000 đồng đến hẻm 314 Huỳnh Thị Hai với ý định hù dọa, cướp tài sản tài xế xe ôm công nghệ để ra Hà Nội làm ăn. Do hoảng quá nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân.

Ngày 16.8, Công an TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, ở tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ). Nạn nhân là ông L.H.P (47 tuổi), chạy xe ôm công nghệ.

Vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở TP.HCM: Nghi phạm khai gì?- Ảnh 1.

Nghi phạm Châu Phú Tính

ẢNH: CTV

Khi vừa bị bắt, Tính khai đã tự mua dao, đặt cuốc xe với giá 45.000 đồng đến địa điểm trên với ý định hù dọa, cướp tài sản. Mục đích ban đầu là lấy xe máy, điện thoại để ra Hà Nội làm ăn.

Khi được hỏi có phải không cướp được nên đã sát hại nạn nhân, Tính trả lời do hoảng loạn quá mới ra cơ sự này.

Khi thực hiện xong hành vi, Tính đã vứt dao trong bụi chuối gần hiện trường.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, hơn 22 giờ ngày 15.8, ông P. chở theo một nam thanh niên vào hẻm 314 Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây).

Lúc này trời đang có mưa, đường vắng. Liền đó, là tiếng la hét lớn vang lên. Nghi can cầm dao chạy ra khỏi hẻm. Ông P. ôm cổ cũng chạy bộ trên đường.

Người dân địa phương sau đó phát hiện ông P. gục trên đường, cạnh chiếc xe máy, ở cổ nạn nhân có vết thương nên báo công an. Do mất nhiều máu nên ông P. đã tử vong.

Sau vài giờ truy xét, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã xác định được nghi phạm gây án, bắt giữ đưa về làm rõ.

Vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở TP.HCM: Nghi phạm khai gì?- Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

ẢNH: CTV

Vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm ở TP.HCM: Nghi phạm khai gì?- Ảnh 3.

Công an phong tỏa hẻm 314 Huỳnh Thị Hai để điều tra

ẢNH: CTV

Theo người nhà của ông P., nạn nhân thuê trọ ở khu vực huyện Bình Chánh cũ và chạy xe ôm công nghệ. Ông P. chưa có vợ và con, thường chạy xe vào buổi tối vì thời tiết mát mẻ.

Vụ việc tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây đang được công an điều tra, làm rõ.

