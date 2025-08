Bắt 2 nghi phạm cướp giật tài sản sau 5 giờ gây án

Chiều tối 5.8, Công an xã Nhuận Đức cùng Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tang vật trong vụ cướp giật ẢNH: CTV

Khoảng 12 giờ ngày 4.8, Công an xã Nhuận Đức tiếp nhận trình báo của bà N.T.D (45 tuổi, ở xã Nhuận Đức) về việc khoảng 11 giờ cùng ngày, L.N.T.A (12 tuổi, con trai bà D.) đang ngồi trước nhà thì có 2 nam thanh niên (không rõ lai lịch) đi trên xe máy đến bắt chuyện, rồi bất ngờ cướp giật điện thoại cháu của A.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp Tổ địa bàn Củ Chi và Công an TP.HCM tiến hành lần theo dấu vết, khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Đến 16 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 người nghi vấn là Quách Văn Sang (26 tuổi) và Trương Văn Yên (19 tuổi, cùng thuê trọ ở xã Nhuận Đức), đưa về làm rõ.

Qua đấu tranh, cả 2 đối tượng khai có sử dụng ma túy và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản như trên. Công an xã Nhuận Đức tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025), Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.82025), Công an xã Nhuận Đức, đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp: phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã nhà...