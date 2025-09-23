Bánh dẻo trứng muối gây 'sốt': Vì sao bị dán nhãn... 'bánh dẻo thị phi'?

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày này hình ảnh những chiếc bánh dẻo trứng muối liên tục xuất hiện. Hàng loạt video review, bài đăng chia sẻ trải nghiệm, thưởng thức đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận, khiến món bánh này trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người.



Dân mạng chỉ cách ăn bánh dẻo trứng muối... mới lạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người thường nghĩ ăn bánh dẻo, bánh trung thu thì cắt thành từng miếng tam giác nhỏ, nhâm nhi, thưởng thức cùng trà. Tuy nhiên, chiếc bánh dẻo được nhiều người chia sẻ gần đây có cách ăn khác lạ. Một trong những lý do khác khiến chiếc bánh này bị dán nhãn "thị phi" như nhiều người gọi vui chính là giá bán, khoảng 600.000 đồng/cặp.

Theo chia sẻ của dân mạng, chiếc bánh dẻo được để trong tủ lạnh để lớp vỏ săn lại, mát lạnh. Sau đó, mọi người dùng tay hoặc đồ vật có mặt phẳng để ấn dẹt chiếc bánh, phần nhân bên trong vỡ ra và được dàn đều khắp mặt bánh trong của bánh. Cuối cùng, bánh được cắt thành nhiều miếng nhỏ, bên trong được cắt thành hình vuông để dễ dàng thưởng thức.

Bánh dẻo trứng muối được cắt thành từng miếng nhỏ ẢNH: NVCC

Tài khoản Chu Linh bình luận: "Vỏ ngon, ngọt dịu, không gắt và thơm. Tuy nhiên, giá hơi cao thật, nói chung ăn thử cho biết". Nickname Minh Thư viết: "Tui không ăn được ngọt nên thấy ngọt quá nên không ăn được nhiều. Mọi người kêu không ngọt chứng tỏ ăn được ngọt, ăn ngon hay không tùy khẩu vị". Bạn Lê Công bày tỏ: "Nén xuống hay không nén thì ăn vẫn vậy. Cái này tôi biết từ khoảng 20 năm trước khi mẹ nhập bánh trung thu bán, cách ăn khác lạ là tự mọi người nghĩ vậy thôi".

Chị Nguyễn Thu Hà (34 tuổi, Hà Nội) cho biết sau khi thử cách ăn theo chia sẻ trên mạng xã hội, chị cảm nhận bánh mềm dẻo, thơm mùi hạt sen và trứng không hề tanh. Nhân được dàn đều khắp bánh nên vị ăn hòa quyện. Miếng đầu tiên có vị ngọt vừa phải, nhưng sang miếng thứ hai, thứ ba, độ ngọt rõ hơn do ăn nhiều và hương vị ngấm dần. Chiếc bánh chị mua nhân sen nhuyễn, có 4 trứng muối với giá 300.000 đồng tính cả phí vận chuyển.

Nhiều người tranh cãi về giá bán của bánh dẻo trứng muối ẢNH: NVCC

"Mình thích phần vỏ bánh vì dẻo, thơm, không bị ngọt gắt. Để mua được chiếc bánh này cũng không dễ, phải đợi người bán có hàng rồi chờ thêm thời gian vận chuyển. Ban đầu mình nghĩ với mức giá đó, bánh sẽ được đóng trong hộp đẹp, nhưng khi nhận lại chỉ là túi nilon bình thường. Dù vậy, mình mua chủ yếu để thưởng thức hương vị nên cũng không quá đặt nặng chuyện bao bì hay hình thức bên ngoài", chị Thu Hà chia sẻ.

Chị Phạm Ngọc (25 tuổi, ở TP.HCM) ăn thử chiếc bánh này và cho biết, bao bì được thiết kế đơn giản, theo kiểu truyền thống. Bánh có kích thước to với hạn sử dụng trong 15 ngày, vỏ dính không bị dính, vị không ngọt gắt.

"Bánh có vị rất thơm, nhân không bị khô nhưng mình vẫn thích sen nhuyễn nhiều hơn một chút để cân bằng vị trứng muối. Giá bán cũng tùy quan điểm, mức độ chi tiêu của mỗi người, mình mua chiếc bánh để trải nghiệm và thưởng thức nên không quá đặt nặng chuyện đắt hay rẻ. Nhìn chung giá nhỉnh hơn so với các loại bánh khác trên thị trường", chị Ngọc bày tỏ.

Chị Đỗ Thị Thúy Hằng (27 tuổi, ở Hà Nội) nhận xét: "Sau khi ăn bánh này uống một ngụm trà thấy cũng ngon nhưng không đến mức xuất sắc hay đặc biệt. Giá cả và khẩu tùy vào cảm nhận của mỗi người, chiếc bánh mình mua nặng 350 gr".

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng bánh dẻo trứng muối đã thổi một luồng gió mới vào thị trường bánh trung thu năm nay. Bạn đã ăn chiếc bánh này chưa? Hãy để lại cảm nhận của bản thân ở phía bình luận cuối bài.