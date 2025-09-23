Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Bánh dẻo trứng muối gây 'sốt': Vì sao bị dán nhãn... 'bánh dẻo thị phi'?

Dương Lan
Dương Lan
23/09/2025 11:25 GMT+7

Mùa trung thu năm nay, ngoài các loại bánh truyền thống, một cái tên bất ngờ trở thành hiện tượng mạng chính là bánh dẻo trứng muối, có người còn gọi vui 'bánh dẻo thị phi'.

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày này hình ảnh những chiếc bánh dẻo trứng muối liên tục xuất hiện. Hàng loạt video review, bài đăng chia sẻ trải nghiệm, thưởng thức đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích, bình luận, khiến món bánh này trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người.

Bánh dẻo trứng muối gây 'sốt': Dân mạng gọi 'bánh dẻo thị phi', giá không hề rẻ - Ảnh 1.

Dân mạng chỉ cách ăn bánh dẻo trứng muối... mới lạ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều người thường nghĩ ăn bánh dẻo, bánh trung thu thì cắt thành từng miếng tam giác nhỏ, nhâm nhi, thưởng thức cùng trà. Tuy nhiên, chiếc bánh dẻo được nhiều người chia sẻ gần đây có cách ăn khác lạ. Một trong những lý do khác khiến chiếc bánh này bị dán nhãn "thị phi" như nhiều người gọi vui chính là giá bán, khoảng 600.000 đồng/cặp.

Theo chia sẻ của dân mạng, chiếc bánh dẻo được để trong tủ lạnh để lớp vỏ săn lại, mát lạnh. Sau đó, mọi người dùng tay hoặc đồ vật có mặt phẳng để ấn dẹt chiếc bánh, phần nhân bên trong vỡ ra và được dàn đều khắp mặt bánh trong của bánh. Cuối cùng, bánh được cắt thành nhiều miếng nhỏ, bên trong được cắt thành hình vuông để dễ dàng thưởng thức.

Bánh dẻo trứng muối gây 'sốt': Dân mạng gọi 'bánh dẻo thị phi', giá không hề rẻ - Ảnh 2.

Bánh dẻo trứng muối được cắt thành từng miếng nhỏ

ẢNH: NVCC

Tài khoản Chu Linh bình luận: "Vỏ ngon, ngọt dịu, không gắt và thơm. Tuy nhiên, giá hơi cao thật, nói chung ăn thử cho biết". Nickname Minh Thư viết: "Tui không ăn được ngọt nên thấy ngọt quá nên không ăn được nhiều. Mọi người kêu không ngọt chứng tỏ ăn được ngọt, ăn ngon hay không tùy khẩu vị". Bạn Lê Công bày tỏ: "Nén xuống hay không nén thì ăn vẫn vậy. Cái này tôi biết từ khoảng 20 năm trước khi mẹ nhập bánh trung thu bán, cách ăn khác lạ là tự mọi người nghĩ vậy thôi".

Chị Nguyễn Thu Hà (34 tuổi, Hà Nội) cho biết sau khi thử cách ăn theo chia sẻ trên mạng xã hội, chị cảm nhận bánh mềm dẻo, thơm mùi hạt sen và trứng không hề tanh. Nhân được dàn đều khắp bánh nên vị ăn hòa quyện. Miếng đầu tiên có vị ngọt vừa phải, nhưng sang miếng thứ hai, thứ ba, độ ngọt rõ hơn do ăn nhiều và hương vị ngấm dần. Chiếc bánh chị mua nhân sen nhuyễn, có 4 trứng muối với giá 300.000 đồng tính cả phí vận chuyển.

Bánh dẻo trứng muối gây 'sốt': Dân mạng gọi 'bánh dẻo thị phi', giá không hề rẻ - Ảnh 3.

Nhiều người tranh cãi về giá bán của bánh dẻo trứng muối

ẢNH: NVCC

"Mình thích phần vỏ bánh vì dẻo, thơm, không bị ngọt gắt. Để mua được chiếc bánh này cũng không dễ, phải đợi người bán có hàng rồi chờ thêm thời gian vận chuyển. Ban đầu mình nghĩ với mức giá đó, bánh sẽ được đóng trong hộp đẹp, nhưng khi nhận lại chỉ là túi nilon bình thường. Dù vậy, mình mua chủ yếu để thưởng thức hương vị nên cũng không quá đặt nặng chuyện bao bì hay hình thức bên ngoài", chị Thu Hà chia sẻ.

Chị Phạm Ngọc (25 tuổi, ở TP.HCM) ăn thử chiếc bánh này và cho biết, bao bì được thiết kế đơn giản, theo kiểu truyền thống. Bánh có kích thước to với hạn sử dụng trong 15 ngày, vỏ dính không bị dính, vị không ngọt gắt.

"Bánh có vị rất thơm, nhân không bị khô nhưng mình vẫn thích sen nhuyễn nhiều hơn một chút để cân bằng vị trứng muối. Giá bán cũng tùy quan điểm, mức độ chi tiêu của mỗi người, mình mua chiếc bánh để trải nghiệm và thưởng thức nên không quá đặt nặng chuyện đắt hay rẻ. Nhìn chung giá nhỉnh hơn so với các loại bánh khác trên thị trường", chị Ngọc bày tỏ.

Chị Đỗ Thị Thúy Hằng (27 tuổi, ở Hà Nội) nhận xét: "Sau khi ăn bánh này uống một ngụm trà thấy cũng ngon nhưng không đến mức xuất sắc hay đặc biệt. Giá cả và khẩu tùy vào cảm nhận của mỗi người, chiếc bánh mình mua nặng 350 gr".

Dù khen hay chê, không thể phủ nhận rằng bánh dẻo trứng muối đã thổi một luồng gió mới vào thị trường bánh trung thu năm nay. Bạn đã ăn chiếc bánh này chưa? Hãy để lại cảm nhận của bản thân ở phía bình luận cuối bài.

Tin liên quan

Tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở TP.HCM mở bán sớm, năm nay có gì mới?

Tiệm bánh trung thu nổi tiếng ở TP.HCM mở bán sớm, năm nay có gì mới?

Một tiệm bánh trung thu nổi tiếng khu Chợ Lớn được thực khách gọi vui 'hot nhất trung thu 2024 ở TP.HCM' mở bán sớm dịp trung thu năm nay. Chủ tiệm tiết lộ điều bất ngờ.

Nướng quả sầu riêng 'heo' 11 kg, chàng trai bất ngờ với hương vị

Ăn chà là thành 'trend' mạng xã hội: Cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát?

Khám phá thêm chủ đề

bánh dẻo trứng muối Bánh dẻo bánh dẻo thị phi bánh trung thu cách ăn bánh dẻo trứng muối bánh dẻo trứng muối sen nhuyễn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận