Nướng quả sầu riêng 'heo' 11 kg, chàng trai bất ngờ với hương vị

Theo đó, clip anh Đoàn Tấn Phước (28 tuổi) quê ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) nướng và ăn thử quả sầu riêng "heo" nặng 11 kg được dân mạng chia sẻ, thu hút nhiều bình luận.

Sầu riêng "heo" là gì?

Chàng trai cho biết gia đình anh có cho lái buôn sầu riêng thuê kho. Anh có dặn thương lái khi nào có quả sầu riêng to, kích thước "khủng" thì để dành lại cho anh một trái. Sau đó không lâu, anh nhận được một quả hơn 11 kg.

Bạn đã ăn thử sầu riêng nướng chưa? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chia sẻ của anh, sầu "heo" hay sầu riêng "heo" là cách gọi dân gian, để chỉ những quả có kích thước quá khổ so với tiêu chí thông thường, thường là những quả hơn 5 kg (hoặc 7 kg tùy vùng).

Với anh, những quả có kích thước lớn như vậy lại không được nhiều người thích còn hương vị những múi sầu riêng to không được đánh giá cao. Ngoài cách ăn trực tiếp sầu riêng chín như thông thường, anh Phước cũng từng đem sầu riêng còn sống đi nấu canh, chiên giòn, tuy nhiên anh chưa ăn thử sầu riêng chín khi nướng lên nên tò mò về hương vị.

Đó là lý do anh chàng quyết định lấy củi về để nướng quả sầu riêng này. Thay vì khui ra để nướng từng múi, anh nướng nguyên trái. Vì lớp vỏ dày, anh nướng hơn 1 tiếng nhưng vẫn không thấy sự khác biệt ngoài lớp vỏ cháy đen.

"Sau gần 2 tiếng nướng, lớp vỏ sầu riêng bắt đầu nứt ra, lộ lớp cơm vàng bên trong. Mình cố tình nướng cháy sém một phần múi sầu để có mùi thơm. Sau khi nướng xong, quả sầu riêng teo, nhỏ hơn so với kích thước ban đầu", anh Phước mô tả.

Hương vị sầu riêng nướng ra sao?

Mùi sầu riêng chín sau khi được nướng được chàng trai mô tả "thơm ngào ngạt". Ăn thử từng múi sầu riêng, anh cho biết hương vị khá ngon, không ngọt như ăn sầu riêng chín trực tiếp.

"Cũng có thể do mình ngán khi đã ăn sầu riêng theo cách bình thường nên khi nướng lên vị thấy ngon hơn. Mình cũng ăn cùng với sữa đặc, hương vị bình thường, không quá đặc sắc, nhưng ai hảo ngọt sẽ ưng hơn. Mình cũng thử với muối ớt nhưng hương vị hơi kỳ, sự kết hợp này không phù hợp", anh nhận xét.

Sầu riêng nướng được nhận xét ít ngọt hơn so với cách ăn sầu riêng chín thông thường ẢNH: CAO AN BIÊN

Dân mạng tò mò về hương vị sầu riêng nướng sau khi xem clip. Cũng có người chia sẻ thêm về những trải nghiệm chế biến sầu riêng khác nhau bên cạnh cách ăn thông thường.

"Sầu riêng nướng mình đã từng ăn qua, có vị như khoai và béo vị sữa", tài khoản Hồ Lanh bày tỏ. "Sầu này là sầu riêng heo nè. Thương lái thường mua với giá 2 chập 1, tức 2 kg chỉ tính giá 1 kg. Sầu riêng heo ăn không ngon lắm so với sầu riêng kích cỡ bình thường", Za Hưng chia sẻ.

Anh Thiện Triệu (26 tuổi), một nông dân trồng sầu riêng ở Đắk Lắk cho biết sầu riêng ngoài cách ăn thông thường còn được người nông dân tận dụng nhiều cách chế biến khác nhau. Với những quả rụng sớm khi chưa chín do thiên tai, có thể mang nấu canh, chiên giòn. Sầu riêng nướng cũng là một trải nghiệm ẩm thực thú vị.